開記者會保證供貨無虞　韓國瑜直奔量販店…突擊檢查衛生紙區

▲高市府開記者會穩定民心。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

近日民眾瘋搶物資，高雄市府21日舉行超商通路供貨無虞記者會以安定民心，邀請各大量販店代表出席，向外界表示目前通路供貨無慮，強調4不2穩「不搶購、不哄抬、不囤積、不炒作」以及「價格穩定、貨源穩定」，邀請量販店業者列席要民眾不要擔心，廠商產量正常。記者會結束後，韓國瑜也立刻到量販店突擊檢查，確定貨架上商品充足，不需搶購也不需擔心。

▲家樂福南區經理陳依芳。（圖／記者洪正達攝）

對於民眾瘋搶物資，高雄市長韓國瑜提到，雖中央不斷呼籲通路民生物資充沛，但了解大家心裡慌慌不停搶購，商品還來不及上架民眾看到沒東西心慌，又一直搶購，變成惡行循環，因此推出4不2穩政策，要民眾配合「不搶購、不哄抬、不囤積、不炒作」，政府廠商協助「價格穩定、貨源穩定」，大家一起配合，保證民生物資家家戶戶都能買到。

韓國瑜說：「拜託大家信任民生物資充裕，停止不正常搶購，不會有問題，高雄市府為了紓困，全國第一提出紓困方案，行政院紓困方案立法院也通過，大家對於紓困需求能上高市府官網了解。」

與會的家樂福南區經理陳依芳表示，疫情案例增加民眾有預期心理，在一般正常人物力下會短暫出現貨架上沒貨買不到東西，但絕對不用擔心，廠商產量正常，只要透過流暢物流系統把貨送到倉庫，會動用所有人力補貨上架。

▲開完記者會韓國瑜立刻到量販店檢查供貨狀況 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者會結束後韓國瑜也立刻開直播，親自跑到量販店來巡視，來做突擊檢查，關心貨源到底夠不夠充足，他一路視察清潔用品、尿布、牛奶雞蛋等物都是滿的，因此請大家不用太擔心。

而民眾瘋搶的衛生紙，韓國瑜也特別去巡視，發現架上還擺有不少衛生紙，他說：「沒有像網路說缺貨，不用過度恐慌，貨還是很多，旁邊還有一箱箱還有一堆來不及拆封上架的衛生紙，物資供應不成問題，需要再來買，大家共體時艱一起對抗疫情。」

▲開完記者會韓國瑜立刻到量販店檢查供貨狀況 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

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