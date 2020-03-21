30分鐘埋一次屍體！義大利「死太多人」慘況曝　確診後再見家人「已是葬禮」

British coronavirus nurse in Italy horrified as victims are buried every 30 minutes



Connor McAinsh is on the front line of Italy's coronavirus pandemic and says as soon as a dead patient is removed from hospital their place is immediately taken https://t.co/SJlRiktz00 — Socialist Voice (@SocialistVoice) March 20, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

新冠病毒在全球肆虐，義大利的災情更被認為到達「史詩級」的程度，一名英國護士康納（Connor McAinsh）在義國新冠肺炎的重災區貝加莫（Bergamo）工作，他現在的主要工作就是治療新冠肺炎病患，但人卻「無止盡」的到來，一旦有病人死亡並被移出病房，這個空位就會馬上被另一名病患填上，並且幾乎是每30分鐘就有人會被下葬。

截至20日為止，義大利新冠肺炎的確診人數已經逼近5千大關，死亡人數更來到4032人。綜合外媒報導，康納目前正在貝加莫的加瓦澤尼醫院（Gavazeni Hospital）工作，該區域位於米蘭附近，並且被認為屬於新冠肺炎影響的重災區；在一天從艱辛的夜班下班之後，每天主要的工作就是治療新冠肺炎患者的康納表示，疫情讓死亡率上升的如此的快，一旦有人死亡，或是將確診病患轉院，空下來的床位就會馬上接納新的病人。

康納說，醫院現在變成專門治療新冠肺炎的患者，有源源不斷的人進到醫院，只要有床位，就會有新的病患入住，也因為如此與患者一對一的關係變少了，你只會知道他們的總數有多少，然後盡可能的騰出更多的空床；而在醫院的走廊則是擠滿了確診患者，以及必須得工作14小時才能輪班的工作人員。

除了上述這些情況，康納還說，因為死亡人數不斷增加，墓地也進入無法應付的狀況，因此不得不在醫院外面搭起一個帳篷，當地的貝加莫公墓則是每30分鐘進行一次埋葬的工作，與此同時現場不會有任何親人，就像完全隔離一樣。

康納說，大多數患者在被救護車載到醫院前，會見到一次家人，隨後便完全無法聯繫，然後家人再度接獲消息時很有可能已是死訊跟葬禮；在這樣的情況下，只會增加無助感，當有人死亡時，醫護人員也無法為這些人做任何事。義大利的病情迅速升溫，身為英國人的康納向其他在英國的人民發出警告，請大家不要低估新冠病毒的威脅，病毒的變化是如此的快，以至於沒有人意識跟預期到這點。