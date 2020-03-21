勞工局訪視長榮高雄辦事處　員工出勤正常



▲高雄勞工局進行法遵訪視航空業。（圖／高雄市勞工局提供）

記者洪靖宜／高雄報導



新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，中央先後發布出入境多項管制措施，導致航空業經營大受衝擊。為避免相關從業勞工工作權受損，高市勞工局18日派員前往國內航空業龍頭長榮航空高雄辦事處進行法遵訪視，目前該公司員工出勤無異常情形；而經統計，截至3月20日止，高雄實施減班休息措施的事業單位19家，486名所屬勞工，是受到「新冠肺炎」疫情影響而進行通報。



高雄市勞工局18日則前往長榮航空高雄辦事處進行法遵訪視，訪視結果長榮營運確受影響，但均依法行事，無強迫留職停薪或強迫申請該公司推出「專案事假」等不利勞工權益情形，長榮承諾即便申請「專案事假」也不影響考績，也不會損及福利權益，相信在高327名員工都能共體防疫時艱。

目前高雄市已對通報實施減班休息措施的事業單位逐一進行法遵訪視。經統計，截至3月20日止，高雄市因各種景氣因素通報且仍實施減班休息措施的事業單位計有21家，其勞工計506名。其中有19家包含旅遊業、旅宿業、製造業及批發零售業等486名所屬勞工，是受到「新冠肺炎」疫情影響而進行通報。



至於無薪假規範部分，事業單位得依勞動部「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」經勞資雙方合意實施減班休息措施，且減班休息期間，原約定按月計酬全時勞工，每月給付的工資仍不得低於基本工資。縱使雇主沒有通報，勞工可直接向地方勞工行政主管機關反映，經勞工局法遵訪視該事業單位業經勞雇雙方協議，並符合基本工資等相關規範者，將直接列入勞雇雙方協商減少工時名單並依規定通報勞動部，不影響勞工適用「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」權益。



勞工局將全力協助勞雇雙方申辦「充電再出發訓練計畫」，讓勞工充分利用暫時減少工時參加訓練課程，提升技能，每月最高可領到1萬8960元的訓練津貼；「安心就業計畫」則針對減班休息勞工投保級距與實領工資(最少領基本工資2萬3,800元)之間的差額，予以補助50%，每月最多可領到1萬1千元。



另外，如果勞工受衛生主管機關通知需接受居家隔離、居家檢疫者，在隔離、檢疫期間，其任職的事業單位應給予「防疫隔離假」，不得視為曠職、強迫以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。家屬為照顧生活不能自理之受隔離者、檢疫者，也可以請「防疫隔離假」，接受居家隔離者或檢疫者或照顧者，每人按日發給1千元，以隔離14天計算，每人可領1萬4千元防疫補償金。