流感的機會遠大於新冠肺炎　柯文哲籲近期口罩戴著撐一下

▲柯文哲出席飲水思源頭活動。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，醫界有人建議開放自費篩檢，降低民眾的恐慌心理。但台北市長柯文哲認為，目前感冒還是比新冠病毒多很多，「事實上你大部分會頭痛、流鼻水，流感的機會遠大於所謂的武漢肺炎」，瘟疫造成的恐慌效果遠大於實際，因此應實事求是。另外，面對近期旅外人士大量返，柯也呼籲，「這幾天就忍耐一下，口罩戴上去，這一波撐過去大概就擋過第二波的攻擊」。

柯文哲也呼籲，目前大部分，其實感冒還是比新冠病毒多很多，「事實上你大部分會頭痛、流鼻水，流感的機會遠大於所謂的武漢肺炎」，瘟疫造成的恐慌效果其實比實際的效果大，「還是這樣，實事求是，你要做檢查的那個裝備要夠，如果不夠，你要想做也沒辦法」。

另外，面對進來大量旅外人士返鄉，柯文哲說，危險的時候留學生、台僑每個都要回到自己安全的家園，因此雖然禁止外籍人士入境，但現在中正紀念堂還是爆滿，「我大概看過台北市的居家檢疫，到昨天晚上是5000人，天哪，一下進來太多，有點超過我們平常在應付防疫的容量」。

柯文哲也不忘呼籲，這幾天大概還是就忍耐一下，口罩戴上去，這一波撐過去大概就擋過第二波的攻擊。

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