搶購Day4！民眾持續塞爆好市多　賣場寸步難行…網崩潰：世界末日了？

▲汐止好市多人潮持續擠爆，網一片哀號「世界末日要來了？」（圖／翻攝汐止集團）

記者陳韻如／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散全球，全台自18日起確診案例正式突破百例，全民再度湧入通路瘋搶民生物品，而這波搶購潮到今天已是第4天，賣場仍是擠滿了人潮，網友見狀崩潰，直呼「要世界末日了嗎？」

新冠肺炎確診人數截至20日為止已來到135例，不少民眾自18日台灣突破百例後，就開始湧入賣場搶購民生用品，而到21日已是第4天，美式賣場好市多汐止店仍是滿滿人潮。

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▲不僅賣場內擠滿人潮，門外也是滿滿等待排隊進場的人。（圖／翻攝汐止集團）

有網友就拍下現場畫面，畫面中，民眾各個口罩戴好戴滿，擠爆賣場，除了場內擠得水洩不通之外，門外也是一推人排隊等著進場，畫面相當誇張，讓不少網友看了直呼，「是世界末日來了嗎？」

仔細一看，民眾推車內不外乎是衛生紙、泡麵、罐頭等物品，而為了減緩這供不應求的現象，全台5大賣場也都祭出限購令，限定每人每車只能買一串衛生紙，只希望能夠盡快止血。

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