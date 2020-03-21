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前鎮長3年沒出國被出征！「帶團30人遊土耳其」　造謠婦被逮：我錯了

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記者唐詠絮／彰化報導

北斗警分局20日下午接獲民眾檢舉，指稱於臉書社群上發現有網友未經查證逕自散播請問賴上有在傳「北斗公所有一團30幾人從土耳其旅行團要回來」的假訊息，警方立即主動偵查，晚間火速將PO文的王姓婦人通知到案，案經偵詢後該女表示是朋友傳私LINE訊息，雖然懊悔但也因此觸法。

▲女婦人傳假訊息，鎮長夫妻無端被捲入。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲女婦人傳假訊息，鎮長夫妻無端被捲入。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，北斗鎮長李玄在一家人，從老到小被這個假訊息困擾了有1周以上，很多鄉親都主動打電話關切告知他們一家人一定要「隔離」，而李玄在妻子也是北斗鎮前鎮長楊麗香，說她已經有3年不曾出國，這陣子都跟著志工在忙著防疫，竟無端被假訊息出征，非常的莫名其妙，20日中午李玄在也到警局提告。

北斗警分局表示，婦人傳假訊息的行為，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。」，報請臺灣彰化檢察署依法偵辦。

分局長謝錫釗表示， 民眾若發現不實訊息時，請向警察單位及防疫單位檢舉，俾利調查釐清，並請全民齊心配合政府防疫措施，共同防禦疫情危害，在此呼籲民眾接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，應先向疾管署及中央流行疫情指揮中心查證內容是否屬實，即使出於善意的提醒，也可能涉及散播假訊息的行為，民眾千萬要小心謹慎，以免觸法。

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