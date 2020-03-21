若下令師生戴口罩　柯文哲：每天至少需28萬片

▲柯文哲出席飲水思源頭活動。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，近期北部某高中接連出現確診案例，緊急停課，由於目前宣導校園口罩是「備用」，有症狀才需使用，考量疫情升溫，外界呼籲應改成「常用」。對此，台北市長柯文哲說，台北市單單高中以下，包括幼稚園，每天就28萬片，這牽涉到有無必要、存量等問題，「若下命令，就要準備給他，如果我們連幼稚園算下去，一天要28萬片」。

柯文哲表示，如果要下令上課要全程戴口罩，那標準動作應該是每天上學就要一人發一片，「但我們算過，台北市單單高中以下，包括幼稚園就28萬，所以就是說每天要28萬，10天要280萬」；柯說，這牽涉到一個問題，第一個有沒有必要？有沒有個錢？再來就算有錢你買不買得到？

「這就是為什麼我一開始沒有下令說上課全程戴口罩。」柯文哲說，你要下命令，徒法不足以治刑，你就要準備給他，算一算如果我們連幼稚園算下去一天要28萬片。至於新北市通知鼓勵師生戴口罩？柯說，如果有的話當然戴，但若變強制命令，政府就有義務要提供。

媒體追問，是否認為「有必要但口罩量不夠」？柯文哲說，慢慢肺炎會流感化，如果全世界已經到了24萬例，短期內不會結束，慢慢要去計算風險跟效益評估，建議還是實事求是，用比較務實態度去處理，「就是說風險大概多少、應該作多大準備，也不要過度驚慌，我們要準備打長期抗戰的想法」。

另外，昨天拋出修改停課SOP的想法獲得陳時中正面回應，柯文哲說，北市有腸病毒的停課標準，這次是有一定程度上的引用，但這2個還是不太一樣，「但這也沒什麼，我態度是這樣，SOP先訂，先用，有問題在修。我想大概慢慢停課標準在一個案例兩個案例後，慢慢會去修訂」。