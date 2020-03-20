山本富野捐贈復康巴士　嘉惠雲林偏鄉身障兒童

▲山本富也國際有限公司捐贈雲林縣復健青年協進會1輛要價200萬設備齊全的復康巴士，今(20)日舉行捐車典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣身心障礙人口約有5萬多名，占全縣人口比例7%，為全國第四高比例之縣市，20日山本富野國際有限公司捐贈雲林縣復健青年協進會一輛復康巴士，雲林縣長張麗善除感謝副議長蘇俊豪居間牽線，更感謝山本富也公司慷慨捐助，嘉惠雲林沿海的身障朋友，藉由復健青年協進會的服務，讓愛不間斷。

社會處表示，復健青年協進會在雲林縣服務身心障礙者不遺餘力，也是縣府重要協力夥伴，承接多項委託方案，例如轉銜個管中心、社區日間作業設施、日間照顧、家庭托顧、家庭照顧者支持服務及長照49歲以下失能日間照顧服務等。

捐贈典禮由山本富也公司總裁鄭榆錚代表將車鑰匙交給協會。副議長蘇俊豪表示，今日受贈復康巴士多虧好友王水利的牽線，雲林沿海偏鄉的身障小朋友，要到日照中心或庇護工廠學習非常不方便，急需一輛交通車協助他們，王水利立即回報公司，山本富也公司非常有愛心，隨即捐贈這輛價值200多萬元的復康巴士，解決沿海身障者的燃眉之急。

縣長張麗善表示，雲林沿海地區資源較為不足，山本富也公司捐贈的復康巴士設備完善，讓身障朋友無論是就學、就醫或就業都可充分利用，她代表雲林鄉親及身障朋友感謝山本集團願意拋磚引玉，本著取之社會、用之社會的心情回饋社會。

復健青年協進會理事長劉長庚說，真的非常感謝蘇副議長把協會的請託放在心上，近2年來不斷奔走，終於連結到山本富也國際有限公司慷慨捐贈，協會一定會好好運用這輛復康巴士，讓海線輪椅者更便利。

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