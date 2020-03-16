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投顧公司捐贈復康巴士　黃偉哲：感謝補強社會福利

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▲品豐大中華證券投資顧問股份有限公司董事長蔡彰等人捐贈復康巴士，市長黃偉哲代表受贈並頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲品豐大中華證券投資顧問股份有限公司董事長蔡彰等人捐贈復康巴士，市長黃偉哲代表受贈並頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府16日舉行復康巴士受贈儀式，捐贈單位為品豐大中華證券投資顧問股份有限公司，董事長蔡彰鍠與家人共同出席捐贈儀式，市長黃偉哲代表受贈並頒贈感謝狀，感謝蔡董事長對台南鄉親的慷慨解囊，更感謝蔡淑惠議員協助促成，以實際行動造福市民 市議員蔡筱薇、穎艾達利到場表達支持祝賀。

市長黃偉哲市表示，提升市民交通便利性是市府重要施政，但因政府資源有限，民間力量無窮，透過民間的資源投入可以讓社會福利的效果更加倍，這次品豐大中華蔡董事長，經由堂姊蔡淑惠議員的媒合促成，捐贈一輛高規格全配備的頂級復康巴士，非常感恩也感到窩心，替市民感謝蔡董事長與家人的愛心與善心。

黃偉哲市長也提到，台南市有許多長者及行動不便的朋友，對於復康巴士的需求與日俱增，未來也會寬籌經費投注在復康巴士司機薪資編列上，讓硬體軟體都能到位，為市民服務更全方位。

▲品豐大中華證券投資顧問股份有限公司董事長蔡彰等人捐贈復康巴士，市長黃偉哲代表受贈並頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡彰鍠董事長是台南子弟，曾於2005年獲得中華民國第5屆10大潛力企業「金炬獎」，以及2006年獲得亞洲第3屆傑出商業創業家等肯定，同年並參選台灣10大傑出青年。此次為蔡董事長捐贈的第2輛復康巴士，他表示因為曾經歷公司大火時，因緣際會救了一位行動不便長者，感受到幫助人的喜悅及善緣，希望自己在退休之前，能夠完成全國22個縣市捐贈復康巴士計畫，以己身之力造福社會，為社會增添祥和之氣。

社會局指出，至目前為止台南市身心障礙者人數為9萬8,640人，台南市復康巴士2019年總服務量為58萬387人次，平均每月服務達4萬8366人次，為使民眾使用更加安全，市府陸續將老舊復康巴士進行汰換，以保障使用民眾的行車安全。目前全市共有146輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，供行動不便民眾使用，這些車輛多數由民間企業、團體及市民個人所捐贈，市府竭誠歡迎社會各界的資源挹注，共同為身障服務而努力。

台南市交通接送服務運用公益彩劵盈餘，委託「社團法人台南市台南都志願服務協會」辦理，今年起延長復康巴士接送時間自上午6時至晚上11時，預約請洽06-2975678（永華、溪南區）或06-6328899（溪北區）。或上網查詢相關資訊https://sab.tainan.gov.tw/News_Content.aspx?n=21381&s=4378360

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