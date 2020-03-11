毋忘偏鄉苦人多！感念父母積德行善　許玉如女士捐三百萬助弱勢

▲許玉如女士（左）感念父母行善積德，捐出新台幣300萬元給花蓮門諾基金會，幫助偏鄉貧苦的弱勢。（圖／門諾基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

遠住在高雄高齡83歲的許玉如女士感念父母行善積德，讓她一生享受福氣，日前也捐出新台幣300萬元給花蓮門諾基金會，幫助偏鄉貧苦的弱勢，門諾基金會陳永興董事長與邱燕銀執行長9日特別南下高雄，與捐款人許玉如女士會晤並致贈感謝狀。

民國26年生的許玉如女士保養有方，看不出來今年已經高齡83歲，談起外交官夫人生涯，她更是如數家珍，說愛打高爾夫和橋牌為她贏得很多友誼。在花蓮度過青少女時光的許玉如女士原先為豐原人，家中經營木材生意，後來父親在花蓮標得標案，於是轉到花蓮經營木材業，她的舊家就在中正路天山戲院對面，跟門諾基金會陳永興董事長聊起天山戲院等老花蓮景點，都還如數家珍。

▲門諾基金會陳永興董事長（右）南下高雄，與許玉如女士會晤並致贈感謝狀。

畢業後進入彰化銀行花蓮分行工作，後來因結婚而辭去銀行職務，跟隨夫君李伯芬從事外交事務，因而有機會經歷多姿多彩的外交官生活。李伯芬先生在數年前過世後，許玉如女士便與么女兒同住，幫她管理家務及照顧三個小孫女，許女士三個女兒都事業有成，有兩位是醫師，另一位則在國外幫夫婿經營診所。

她提及母親是證嚴法師的第一代弟子，在父親的陪伴與支持下，身體力行做善事，她想也許自己能夠這麼有福氣，是因為父母累積的福德。她自己則是基督徒，一直想「做在最弱小弟兄身上」，幫助最困苦的人，於是請門諾基金會邱燕銀執行長盤點出貧困獨居的弱勢朋友，共計捐出三百萬元善款，分數年來慢慢執行，提供給他們需要的餐食、長照服務，希望能夠照顧社會邊緣戶以及沒有任何補助的弱勢朋友，讓弱勢朋友不再因經濟困窘而無法在宅老化。

門諾基金會陳永興董事長在去年聽聞許玉如女士有意願捐贈，已經先與許女士會晤過了，此次更是特別排開行程，為許女士的善心致上謝意與親自頒發感謝狀。陳董事長在聽到許女士的兩位女兒分別是麻醉專科醫師與感染科主任後，提及他在SARS期間是高雄衛生局長，在有疫情的時節醫護人員都是最辛勞的，願神祝福許女士闔家平安。陳永興董事長也邀請許女士等疫情過後，不妨到花蓮走走，由基金會安排探訪弱勢朋友、來看看實地事工，也順便知道自己的善款幫助了哪些東部弱勢朋友。

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