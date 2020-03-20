國安基金備5000億進場護盤　蘇建榮：有點超前部署意味

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球股市，財政部長蘇建榮19日表示，國安基金管理委員會為穩定國內金融市場，提振投資信心，決定授權執行秘書動用國安基金穩定股市，但國安基金「來無影去無蹤」，何時進場不會對外說明。蘇建榮20日受訪時表示，這次有點超前部署的意味，希望能夠維持住金融市場的穩定與信心。

隨著新冠肺炎疫情威脅全球經濟，台股16日重挫逾400點，並跌破萬點、9900點、9800點等三道關卡，19日更崩跌537.33點，收在8681.34點。國安基金19日召開臨時委員會，蘇建榮表示，會議是取得國安基金委員會的授權，至於進場情況視實際狀況而定，依照實際市場動態來做動作，國安基金取得授權之後，最常講的一句話就是「來無影去無蹤」。

行政院長蘇貞昌20日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，蘇建榮會前受訪時表示，不希望在恐慌性賣壓發生後再來決定進場，所以這次有點超前部署意味，希望能讓金融市場的穩定與信心能維持住。

蘇建榮說，昨天國安基金管理委員會已經授權執行秘書動用資金進場操作，進場時間由執行秘書決定，而國安基金的操作，基本上是「來無影去無蹤」，會視整體實際情況做操作。

不過外界也關注，國安基金有無設定指數或績效範圍，以及是否會以績效為主要考量。對此，蘇建榮說，這是一個彈性，基本上授權由執行秘書來觀察整個金融市場的狀況做決定，沒有特定指數範圍，這也不是以能夠賺多少錢為目標，最主要是穩定股市。

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