蔡英文何時發布「緊急命令」？　總統府回應了

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，外界開始有聲音建議，總統蔡英文是否依憲法第43條及憲法增修條文第2條第3項，發布緊急命令。對此，總統府人士表示，評估疫情狀況仍在掌握之中，尚未做討論，但仍會視疫情發展做決定。

台灣新冠肺炎已有77例確診，近期不少國人赴國外旅行返台後確診，導致境外移入病例暴增。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日宣布，從3/19零時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天。

對於連日有人建議蔡英文發布緊急命令，總統府人士表示，緊急命令限制很嚴格，依過去的例子，建國至今發布緊急命令的只有4次，最近一次是921大地震，但疫情目前國內的情況仍在掌控之中，總統府還未有針對發布緊急命令做討論。

府方人士表示，緊急命令目的在於鬆綁，讓政府面臨災變時能夠及時應變，但作為民主國家還是要有所考量。該人士強調，除了緊急命令帶有過去威權時代的色彩，頒布緊急命令也象徵國家的情勢已難以控制，但目前還沒有到這樣的地步。

對於限制出國的法源問題，府方人士表示，疫情中心針對防治疫情所發布的措施，以特殊條例第7條來做解釋，禁止師生出國的部分，主要還是呼籲性質大於實質約束。

有關總統發布緊急命令，主要關鍵在於，指揮中心建議，限制學生出國一事，外界便有質疑法源的聲音指出，憲法第廿三條亦規定「條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。」另外也包括，憲法第十條規定「人民有居住、遷徙自由」等，認為與憲法牴觸。

至於「緊急狀態」，則是指國家陷入或即將陷入危機，有可能會影響國家的發展及存亡時，由國家元首頒布的特別措施。而所謂的危機，猶如受到武力攻擊、內戰、暴動、恐怖攻擊、大規模自然災害、瘟疫等。

其他人也看了這些...

►19日0時起台灣「鎖國」！吳釗燮：非本國籍人一律限制入境

►指揮中心：非本國籍人一律限制入境、台人入境居家檢疫14天

►外交部、AIT發表「台美防疫合作」聯合聲明 合作疫苗、藥品研究

更多熱門新聞...

►歐洲旅遊史已回溯555位 3/5～3/14歐洲返台都要居家檢疫！

►台美聯合防疫「每週送10萬枚口罩」 陳時中：未來期待和世界合作

►長榮飛溫哥華又載到確診個案 指揮中心：確認不是在台灣感染

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！