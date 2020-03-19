消費券、2.5天彈性休假　江西推8招振興經濟「組合拳」

▲江西5A景區龍虎山內的山水實境秀《尋夢龍虎山》。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

隨大陸新冠肺炎疫情趨緩，江西省政府今（19日）透過官網公告，為提振旅遊消費，降低疫情對經濟發展的影響，祭出8項政策。其中，將於今年第二季度試行週末2.5天彈性作息，鼓勵各單位引導幹部職工於週末外出休閒度假，「彈性作息減少的工時，通過延長其他工作日時間補回。」

▲江西5A級景區廬山。（圖／翻攝自中新網）

《環球時報》報導，江西發布《關於打好「組合拳」提振旅遊消費的通知》，力求將疫情對經濟發展的影響減至最低。

一、引導居民健康出遊。安全有序推動「本地人遊本地、周邊人遊周邊、江西人遊江西」，引導居民採取自助、自駕、家庭、微團等方式健康安全出遊。

二、推行週末彈性作息。各地各單位要結合實際，優化工作安排，於二季度試行週末2.5天彈性作息，積極引導幹部職工週末外出休閒度假，彈性作息減少的工作時間，通過延長其他工作日時長補回。

三、實行景區門票優惠。全省5A級、4A級旅遊景區和5A級鄉村旅遊點對星期五下午進入景區遊覽的遊客給予門票半價優惠。

四、開展營銷推廣活動。推出「江西人游江西」、「文化和旅遊消費季」等消費活動，推出十大「江西網紅旅遊線路」、百家「江西康養旅遊打卡地」等旅遊產品。鼓勵各地依託特色資源，舉辦賞花、登山、騎行等有特色、有影響、有吸引力的文化和旅遊活動，引導市場需求。

▲江西井岡山是大陸紅色旅遊熱門路線。（資料圖／CFP）

五、鼓勵發行消費卡（券）。推出「愛江西・健康游」電子消費券，各市、縣（區）結合實際發放旅遊消費券，積極引導旅遊消費。鼓勵各級工會組織、金融機構、旅遊企業發行「江西風景獨好」文旅消費卡，對持卡人提供便捷、優惠服務。

六、引導消費跨界融合。旅遊企業與商貿、文體、交通、通訊、住宿、餐飲、能源、金融等行業跨界合作，推出「優惠套餐」和「大禮包」，延長消費鏈、放大消費效能。

七、提升旅遊服務質量。在疫情防控的前提下，各地各景區儘快推動轄內交通、住宿、餐飲等配套服務企業復工復產開業經營，完善旅遊要素，暢通消費鏈。提倡網上預約購票，落實景區最大承載量制度，強化安全生產，完善突發事件應急預案，暢通旅遊投訴渠道，提高遊客滿意度。

八、加強宣傳輿論引導。各級各類新聞媒體要圍繞促進旅遊消費，多角度、多形式、多渠道開展宣傳報導，及時刊播報導各地各景區拉動旅遊消費的亮點和成效，充分宣傳推介消費熱點，努力營造旅遊消費良好氛圍。