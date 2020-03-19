北市推「防疫倒過來」：居家檢疫住家裡、家人住旅館

▲黃珊珊受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

隨著居家檢疫者人數不斷攀升，北市副市長黃珊珊19日受訪時指出，北市考慮讓「居家檢疫者住家裡，讓家人住旅館」，而且研擬考慮補助家人，下午將討論具體內容。

對於防疫旅館公布，黃珊珊說，有些防疫旅館害怕，可是愈來愈多國外國人回來，希望所有旅館防疫，它希望公布當然可以支持，不過每家旅館收費標準不同，不見得每個人都負擔得起，所以還在做其他方案。

黃珊珊說，早上跟市長討論，希望推動另外一個方式，有一些家庭可能不方便讓孩子住，或是浴室只有一個，就是讓居家檢疫的人住在家裡，家人出去住正常的旅館，也就是說倒過來，因為防疫旅館沒有辦法應付這麼多回來的國人，而且有些家裡環境條件沒辦法，或擔心影響家人，那就把家留給居家檢疫的人。

黃珊珊指出，市長也同意北市考慮來做補助，北市府考慮用補助方式，來彌補防疫旅館不足的問題，下午防疫會議會確認具體內容，再跟大家公布。

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