700萬人禁足21天　舊金山軟性封城：沒有人會因為外出被捕

▲舊金山灣區軟性封城的第一天，街道突然變得冷清。（圖／路透）



實習記者周茹焮／綜合報導

美國加州舊金山灣區7個郡政府緊急下令，當地時間17日凌晨起施行21天的居家防疫一直到4月7日，警方表示這是一項軟性避險措施，「沒有人會因為出門而被逮捕」，屆時會以柔性勸導的方式，但這項措施等同於700萬人下「禁足令」。這3個星期「就地避難」（shelter inplace）的居家防疫措施，按照規定，「除非必要」否則當地居民有義務待在家裡，非得外出時盡可能保持6呎以上（約182公分）的人際距離。

舊金山市長倫敦.布里德（London Breed）表示，雜貨店，銀行和加油站都會正常營業，但酒吧和體育館等「非必需業務」從周二午夜開始關閉。軟性「封城」第一天的矽谷仍然可以看到民眾遛狗散步、騎車、郵差送信、救護車待命、物流人員送貨，並沒有人因為禁足令出門而被警察開罰。

警長賈西亞（Eddie Garcia）表示，「這與戒嚴法有所不同，在隔離防疫的規定中仍有很多的例外，警察是不會主動攔截外面走動的民眾，盤問出門理由，沒有人會因為出門而被捕。」此外，其他城市的警方也表示，「教育民眾是首要目標，執法是最後選擇」。對於酒館或入內用餐的餐廳、大型家庭派對則會先給予警告要求關閉、停止活動，不聽勸導才會執法。

倫敦.布里德（London Breed）批評政府官員說，「我們不能再坐等聯邦政府做出任何行動，因為很不幸的，他們並沒有主動積極的處理這危機，也沒有意識到事情的嚴重性。」

就地避難（shelter inplace）的居家防疫措施，使習慣於社交生活，崇尚自由主義的美國社會，舊金山灣區已成為全美最嚴格對待疫情的地區，使得超過百萬人的城市以及街道突然變得非常冷清。