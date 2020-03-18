居家檢疫或隔離民眾就醫回程需求　嘉義縣啟動防疫小黃

▲嘉義縣召開因應防疫應變會議。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁主持防疫應變會議，為督促民眾提高防疫警覺性，指示各機關落實洽公民眾體溫測量及手部消毒；針對居家檢疫或隔離民眾，將召募2部小黃啟動防疫計程車服務，並完成集中檢疫所準備，作為第二次違反隔離檢疫或隔離者的集中收治場所。

截至16日止，嘉義縣通報164例，163人排除，1人檢驗中，清明節在即，已有鄉親陸續返鄉掃墓，縣府團隊不敢輕忽，4月2日-5連假期間，縣內30座公私立納骨塔將不開放入塔，並建議取消法會。

為服務居家檢疫或隔離民眾就醫回程需求，縣府啟動防疫計程車服務，同時完成集中檢疫所準備，凡第二次違反居家檢疫或隔離者加重裁罰外，將強制送集中檢疫所安置。

▲嘉義縣啟動防疫小黃，提升社區警覺度。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁強調，國際疫情日益嚴峻，國內已有59起確診案例，其中31例為境外移入，嘉義縣2月下旬起就嚴加控管員工出國及學校公務出國參賽等活動，目前雖無確診案例，但必須建立民眾高度的防疫警覺性，要求各機關針對洽公民眾一律量體溫及加強手部清潔消毒，員工除限制出國，更應落實自我健康管理。

衛生局代理局長趙紋華表示，防疫事是大家事，除落實個人自主防疫衛生，也必須做好環境維護，使用過的口罩千萬不要亂丟，疫情期間避免出入公共場所，勤洗手是最根本的防疫作為，用肥皂洗手效果勝於乾洗手，平常也要注意規律運動及均衡營養，均衡每一餐，提升日常免疫力，也是預防疾病入侵的最好方式。

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