林智堅視察百貨業防疫情形 竹市量販業防疫總動員

▲新竹市長林智堅關心百貨量販業者執行防疫情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

武漢肺炎疫情嚴峻，新竹市長林智堅18日日上午前往巨城購物中心，關心百貨量販業者執行防疫情形，由巨城購物中心總經理羅仕清說明從裡到外的防疫SOP，包括管制人車出入口並全面量測體溫、增設手部消毒器、加強賣場空間消毒、第一線人員配戴口罩等措施，而Homebox、新竹大遠百、大潤發新竹湳雅店、大潤發新竹忠孝店、愛買新竹店及巨城店等大賣場量販店業者的代表，也都到場交流學習。林智堅市長表示，防疫不只是政府的事，民間力量有時更強大，邀請各百貨業加入防疫之列，一同守護市民健康。

林智堅表示，巨城購物中心是竹竹苗居民常到訪之處，每逢假日及周年慶期間，人潮更是絡繹不絕，除感謝業者平時與交通處相互配合，如今面臨防疫關卡，更要超前部署，讓防疫工作滴水不漏。期許政府攜手民間，一起用更強大的力量安定民心，度過從現在開始的第二波嚴峻疫情。

巨城購物中心總經理羅仕清表示，巨城訂有防疫SOP，從1月23日國內確診案例起，就開啟分階段應變計畫，包括成立防疫指揮中心和整備物資，也陸續設置手部消毒器、規定第一線人員配戴口罩，並加強員工健康管理及防疫宣導。

巨城購物中心副理、身兼防疫執行官的陳仁德表示，目前不論是步行或汽機車，都已視情形減少出入口，並設置管制點全面量測體溫，如民眾超過37.5度即謝絕入場。此外，增設手部消毒器供民眾入館使用，並加強消毒範圍及頻率，廁所、電梯、手扶梯平日每3小時消毒1次，假日每2小時消毒1次，美食街及出風口也會定期消毒。

產發處表示，今日竹市量販業為防疫總動員，除了遠東巨城購物中心總經理羅仕清、副總經理廖茂為、副理陳仁德外，新竹大遠百副店長劉文昌、企劃處長李美玲、大潤發新竹湳雅店大宗消費品經理陳自雄、大潤發新竹忠孝店客服部助理鍾佳伶、愛買新竹店客服部經理廖國凱、愛買巨城店安全課助理蔡駿榆、Homebox店經理洪圭璋皆到場觀摩學習，並進入賣場內部觀摩現場作業。

產發處表示，百貨量販業與民眾生活息息相關，做好消毒、動線安排、發燒篩檢等防疫工作，就能降低感染風險，保護員工、顧客及廣大的市民朋友，呼籲民眾一定要配合業者的防疫措施。