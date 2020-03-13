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竹市「企業防疫123」上線　籲企業提早整備防疫降低衝擊

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▲企業應儘早訂妥防疫計畫及做必要演練，將疫情衝擊降到最低。。（圖／新竹市政府提供）

▲企業應儘早訂妥防疫計畫及做必要演練，將疫情衝擊降到最低。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

武漢肺炎疫情持續發燒，新竹市長林智堅要求市府秉持「料敵從寬 禦敵從嚴」原則進行防疫工作，為協助企業一起面對疫情嚴重考驗，產發處特別製作「企業防疫123懶人包」做為企業防疫指導原則，包括：企業應成立防疫專責單位，且面對零星社區感染與廣泛社區感染等可能狀況，分別就請假政策、人員替代機制、異地辦公等研擬應變方案，林智堅市長呼籲，企業應儘早訂妥防疫計畫及做必要演練，將疫情對企業營運的衝擊降到最低。

新竹市政府依據中央頒布的營運指引，提醒企業面對這次疫情，第一步應成立專責單位來處理整個企業的組織應變及業務，做好掌握疫情變化、防疫宣導、防疫物資準備、衛生管理與人員健康監測、疫病通報及防疫應變準備等各項工作。

接下來的第2步，企業面對零星社區感染階段，在員工管理方面，應保持彈性的請假政策、避免安排疫區出差、支持發燒或急性呼吸道症狀員工免經醫師診斷即可在家休息，也呼籲輕症免就醫，降低感染風險。在環境管理部分，應提供肥皂或酒精性乾洗手液、定期清潔消毒、保持室內空氣流通；而在營運管理上，建議先行擬定決策權、關鍵技術與人員的替代機制、異地(遠距)辦公及備援、替代供應鏈、原料零件分散來源等方案，並應善用視訊會議、增加線上接單量能等數位工具，也多加政府相關紓困措施或資源，讓企業的核心任務能持續營運。

如果進入第3步廣泛社區傳播階段，企業除了落實零星感染階段各項措施，並應立即提高防疫強度。員工管理上，應執行員工健康監測、調整辦公出勤及出差方式、全面落實進出量測體溫、 訪客健康調查；環境管理方面，面對公司內部有確診病症，應即進行環境消毒，執行人員須穿戴完整防護裝備、每日應至少清潔一次地面，並進行空間調整，讓人員座位保持適當間距。營運方面，全面取消前往其他國家的非必要商務差旅、取消或延期大型集會或活動、儘早進行必要職能人員交叉培訓；也應積極確保料源及物流通路，以利貨物運送或因應急單，同時減少產線、調整產能，強化運用科技發展數位化經營。

產業發展處張力可處長表示，市府為協助營業受波及的中小企業渡過難關，也已與信保基金、台企銀研商取得共識，如業者因疫情造成資金周轉困難，將提供申請便利貸款時，依個案紓困需求從優審定，獲核貸的對象，也都可向銀行申請放寬償還方式與展延還款期限，市府將盡最大的努力來協助新竹市中小企業共度難關。
 

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