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東門市場活化再升級　啟動市場整建及耐震補強工程

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▲新竹市政府將投入經費進行市場整建及耐震補強工程▼。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府將投入經費進行市場整建及耐震補強工程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

火紅的老市場新景點東門市場將進化再升級！新竹市傳統市場東門市場在不少青年進駐展店下開啟新生命，許多人引頸期盼進一步提升東市硬體環境，因此新竹市政府將投入經費進行市場整建及耐震補強工程，耐震補強設計於日前通過經濟部前瞻計畫之耐震補強專案審查會議，獲得中央補助近千萬，後續將辦理工程發包施工作業，預計今年中開始動工，開啟市場活化新里程碑。

新竹市政府產發處表示，新竹市長林智堅上任以來，為翻轉東門市場功能弱化問題，辦理各項活化工作。本次為提供東市更優質及安全的消費環境，市政府總共將投入5,808萬元，針對東門市場進行內部整修及耐震補強工程，包括屋頂隔熱防水、220V電路系統及機電配管配線工程、自動撒水設備工程、污水處理設備及排水工程、室內裝修工程等，將提供更安全、舒適、整潔之市場環境，賦予老市場展新的樣貌。

產發處長張力可表示，經過多次的規劃設計研議討論後，規劃設計已進入完成階段，耐震補強設計於今年1月初，經經濟部前瞻計畫之耐震補強專案審查會議審議通過，後續將儘速整理相關書圖文件後，辦理工程發包作業，期望能在109年底前完成耐震補強及整建工程，施工過程亦將以影響攤商營運最小之方式進行，完成後將賡續進行空攤之活化招商作業，讓東門市場活化利用再升級，提供在地青年創業圓夢空間。

東門市場設立於1900年，曾是台灣最大市場，1977年改建，為地上三層、地下一層之建物，成為全台第一座集合市場，也是新竹市第一座有手扶梯的建物，是當時最「潮」的賣場，進駐許多舶來品商店，堪稱是新竹的西門町。但隨著時代變遷，建築物構造及設備逐漸老化，傳統市場榮景已不在。新竹市政府近年陸續啟動東門市場活化利用的各項再造工程，包含年輕的力量在東門市場萌芽茁壯之「東門青年基地」，東門市場創意美食名店進駐等等，短短幾年已吸引近40餘家年輕店家進駐開店，不少店家甚至成為排隊美食名店。

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