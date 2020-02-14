新竹市中小企業便利貸　疫期紓困好幫手

▲新竹市長林智堅參訪地方產業。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

隨著新冠肺炎疫情延燒，台灣許多產業受到衝擊，新竹市政府與信保基金、台灣中小企業銀行合作推出的便利貸款，將提供受疫情影響的中小企業，不用提供擔保品即可申請貸款。新竹市長林智堅表示，針對受疫情影響的申請案，將依個案紓困需求從優審定；已核貸的企業，若因疫情導致周轉資金困窘，也可申請放寬償還方式與展延還款期限，市府將盡最大的努力協助新竹市中小企業共度難關。

市府與財團法人中小企業信用保證基金及臺灣中小企業銀行自102年共同合作推出「創業便利貸」（新竹市中小企業及個人便利貸款）以來，提供竹市中小企業經營所需之硬體購置或租用（如廠房、營業場所、機器設備或裝潢等）或作為營運周轉金之用，目前已核貸6,125萬元，也成功幫助不少中小企業解決資金需求。

林智堅表示，因應武漢肺炎疫情延燒，不少產業受到影響，為協助營業受波及的中小企業渡過難關，已與信保基金、台企銀共同研商紓困方案取得共識，凡因這波疫情造成資金周轉困難的中小企業，均可向市府提出申貸，審查小組將依個案紓困需求從優審定；而已經核貸的對象，也可向銀行申請放寬償還方式與展延還款期限，我們將盡最大的努力來幫忙。

林智堅指出，為降低中小企業負擔，市府更進一步向信保基金爭取信用保證手續費的放寬措施。除了每年收取核貸金額0.5% 的保證手續費已確認調降為0.375% 外，針對受疫情影響而申請放寬償還及展延的企業，市府也積極爭取讓這些企業在展延或分期還款期間可免繳保證手續費，這項措施已獲信保基金同意支持，待相關規範拍板通過後即可實施。

產業發展處長張力可指出，市府的創業便利貸共提供2億元資金供民眾申請，其中第一類（商業）、第四類（個人裝置房地型太陽能光電設備）案件合計上限6,000萬(目前尚餘5,500萬元)，第二類（公司）、第三類（從事規劃設計與設置太陽光電系統之公司或商業）案件合計上限1億4,000萬(目前尚餘8,325萬元)，請有資金需求的企業及市民，踴躍把握機會提出申請！