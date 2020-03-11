防疫強化　新竹市推公有市場攤商實名制配售口罩

▲新竹市率先推出公有市場實名制配售。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

體恤市場攤商因為忙碌沒空排隊買口罩，新竹市政府爭取經濟部配額，從12日起提供12處公有零售市場承租人，以承租名冊進行「實名制」配售口罩，每位攤商至多可買6片，且一片只要5元。

新竹市政府產業發展處長張力可表示，獲配售口罩的12處公有市場，包括南寮市場、士林市場、南門市場、果菜市場、中正市場、關東市場、東門市場、西門市場、中央市場、中央商場、竹蓮市場、北門市場。這項公有市場「實名制」的配售對象，僅限依零售市場管理條例與市府簽約的正式攤承租人，人數約1200位。

新竹市長林智堅說，許多攤販白天生意忙碌，沒有時間排口罩，但他們和民眾接觸頻繁，有必要特別關照以落實防疫工作，因此市府積極爭取到經濟部的重視，率先推出公有市場實名制配售，確保基層攤商及民眾的福祉。

張力可說，除配售第一波市場攤商口罩，也爭取經濟部再給新竹市更多口罩，希望中央讓市場口罩配售全面性的定期定量化。

張力可還說，在市長林智堅「超前部署、料敵從寬」的政策指示下，市府也在過去一個月，對本市這12處公有市場進行兩波的消毒作業。預計三月底將進行第三波的公有市場全面消毒。