新竹市明湖路650巷　打造300米擋土牆防土石流

▲擋土牆工程預定今年6月底前完工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市明湖路650巷位於山坡地，過去曾發生邊坡土石滑落情形，新竹市長林智堅向中央水保局爭取補助1,000萬元，為鄰近社區打造一座285公尺的擋土牆，今（4）日舉行敲磚動土儀式，工程預定今年6月底前完工，林智堅表示，這個工程雖不大，但可以造福在地80幾戶居民，解決他們長達20年最困擾的事，未來下大雨的時候居民不會再提心吊膽，可以安心睡好覺。

林智堅表示，過去20年來明湖路650巷附近經常因為瞬間豪大雨造成土石流，105年還曾因雨勢撤離居民，因此市府在107年就先在明湖路650巷中段，打造100公尺的擋土牆，這次再度向國產署協調土地、向水保局爭取經費，於該山坡地前後段打造285公尺擋土牆，串聯過去100公尺，把650巷住戶後方的保護全面做到位。

林智堅強調，這幾年來市府團隊推出許多建設，想方設法解決市民遇上的困難，本次工程雖然不大，但對在地住戶的生命財產安全非常重要，希望在地住戶不再因豪大雨睡不著，未來青草湖附近也將有柴橋複合式社區活動中心、青草湖公園與明湖公園，讓周遭住戶、長輩更幸福安全。

新竹市議會議長許修睿表示，非常感謝市長對柴橋里的重視，不僅為柴橋里帶來柴橋活動中心，也大力推動本次明湖路650巷的擋土牆工程，其實居民在20年前就曾向市府反映這個問題，歷時多年終於獲得處理、解決，未來住在650巷的鄉親可以安心過日子。

柴橋里里長黃桂蘭表示，這個社區於民國69年完工，後來遇上土石流問題，感謝市長與在地民代的努力協調爭取經費，107年建了100公尺擋土牆後，住戶都說「30幾年來從來沒有那麼安心睡覺過」，期待未來400公尺的擋土牆全面興建補齊，讓里民更安心。

產發處長張力可表示，新竹市明湖路位於山坡地，早期社區發展環繞新竹市青草湖，有優美風景相隨，近年氣候變遷，雨水集中在短時間發生，曾發生邊坡土石滑落沖進住家，因此亟需完整的擋土牆工程。本次工程除了興建擋土牆，也會施作排水工程，導流泥水，讓住戶後院不積水，針對較危險的中段也會施作攔石柵，期許今年汛期，住在650巷的鄉親不再擔心受怕。