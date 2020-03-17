「陝西25天零確診破功！」　印尼返回西安 ..自帶病毒行經港、滬　

▲陝西、貴陽發現各一例境外輸入案例。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸各省嚴防境外輸入感染，陝西、貴陽個發現一例境外移入案例。其中，貴陽20歲大學生還是無感染症狀，因主動通報做檢測，立即確診。另外，陝西新增1例從印尼來的境外輸入確診病例，入境前已經有發燒症狀，也讓陝西25天零確診防疫破功。

根據陝西衛健委消息指出，這例輸入病例來自印尼，3月10日，出現咳嗽、發熱症狀等症狀後，13日從印尼乘飛機回大陸，行經香港、上海。抵達西安機場，主動告知身體不適，16日被確診，目前已隔離治療。

▲西安市大規模嚴查、重要地區、路段消毒來往車輛。（圖／翻攝 百度）

目前，從3月17日0時起，所有境外來陝返陝的大陸公民或外國人員，通過境外直接進入，或從國內其他城市中轉進入，必須第一時間主動告知基本資訊、健康狀況、活動軌跡如實報告，做核酸檢測、集中隔離14天等疫情防控措施，相關費用由個人承擔。

▲貴陽發現一例境外輸入案例，該名學生無感染症狀，及時檢測確診。（圖／翻攝 百度）

另外，貴陽市16日也發現一名境外輸入無症狀感染者，這名20歲男學生，從倫敦經香港轉機到成都後乘坐高鐵，於3月15日23時43分到達貴陽北站，家屬駕私家車接回家中實行居家隔離觀察。

報導指出，這名學生完全沒有無發熱、無呼吸道症狀、血常規正常、胸部CT是舊病史，最後核酸檢測為陽性，立刻轉院治療。對其父母、密切接觸者、附近住所採取隔離措施。