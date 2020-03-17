上海防疫情輸入　有美日韓法義等16國旅居史「一律隔離」

▲來自嚴重疫區國家航班，上海浦東機場全程高規格防疫。（圖／翻攝 環球網）

記者陳政錄／綜合報導

大陸防疫重點正從控制輸入的方向轉變。據上海市政府17日表示，從即日起，所有中外人員，凡在進入上海之日前14天內，有過美國、韓國、義大利、日本、伊朗、英國、日本等共16個國家旅行或居住史，一律隔離14天。

上海市政府發言人徐威宣布，為進一步防控境外輸入疫情風險，從即日起，所有中外人員，凡在進入上海之日前14天內，有過韓國、義大利、伊朗、日本、法國、西班牙、德國、美國、英國、瑞士、瑞典、比利時、挪威、荷蘭、丹麥、奧地利等16個國家旅行或居住史的，一律實施居家或集中隔離健康觀察，也就是一律隔離14天。

他補充，上海將根據全球疫情發展趨勢，即時動態調整重點國家和地區名錄。

▲上海市衛健委發言人鄭錦。（圖／翻攝澎湃新聞）

據了解，近日大陸已有多個地區加碼防堵疫情輸入的政策，以同樣有大批境外人士出入的北京為例，從16日開始，對所有境外進入北京人員實施管制，採取全部轉送至集中觀察點隔離的「最嚴策略」，隔離期間內，人員還須自費約新台幣2萬8000元的費用。

上海市衛健委發言人鄭錦說，近期本市報告的疑似病例大部分為境外輸入性疑似病例，截至3月16日24時，本市有58例疑似病例在排查中，其中境外輸入有44例，累計報告境外輸入性確診病例達到20例。16日0至24時，上海報告3例境外輸入性新冠肺炎確診病例。

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