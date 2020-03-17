中國推「有條件摘口罩」　安徽首發指南：7種情況下非必須

▲大陸有省分開始推動有條件摘下口罩。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

隨陸續有地方現存確診數「清零」，大陸力推企業復工復產、民眾也盡速回歸正常生活，以安徽省為例，昨發布最新的《低風險地區社會公眾口罩使用指南》，根據分區分級差異化管理要求，提出在7種情形之下，公眾非必須佩戴口罩。

根據指南，7種並非必須配戴，可以有條件摘下口罩的情形，具體為個人獨處、開車時；獨自在室外空曠且人員稀少地區；安康碼均為綠碼且居家家庭成員中均無發熱、乾咳等異常症狀；空曠地區戶外鍛煉，且無人員聚集時；年齡極小的嬰幼兒不能戴口罩，易引起窒息的時候。

▲新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，影響全球經濟社會運作。（圖／路透）

還有，人員若無發熱、乾咳等異常症狀，且安康碼均為綠碼的企事業單位，工作人員工作時間隔距離不少於1米，每人佔有面積不少於1平方米的時候（特殊行業除外），以及符合上述有關要求的開會，都屬於非必須配戴口罩的情況。

指南也明定，必須配戴口罩的13個情形，包括出現發熱、乾咳等呼吸道症狀的人員；前往醫療機構就診或探望病人；與有發熱、咳嗽等呼吸道症狀病人接觸；前往機場、火車站、高鐵站等人口密集場所；通風不良或密閉工作場所；醫療機構、機場、高鐵站、火車站等場所工作人員。

同時，還有從事與疫情相關的疾控、警察、保安等人員；實驗室從事病原檢測人員；乘坐出租車、公交車、地鐵等公共交通；前往通風不良的商場、超市購物，前往銀行辦理業務；前往展覽館、美術館、圖書館、博物館、理髮店、美容院、賓館、招待所等公共場所；服務型行業公共場所提供服務的人員等等，以及其他需要配戴口罩的情形下，都應按規定配戴口罩。

據了解，安徽省已經連續18天無新增確診病例，並自15日18時起，將新型冠狀病毒肺炎疫情防控應急響應級別，由省級二級響應調整為省級三級響應。目前，安徽現存新冠肺炎確診數量為0，累計確診的990例中，984例已經治癒、6例死亡。

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