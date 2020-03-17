不配合檢疫耍大爺！　海歸派巨嬰怒吼...「我歐洲回來就這待遇」

▲大陸海歸派巨嬰，嫌棄檢疫設備差，耍大爺惹議。（圖／翻攝 秒拍）

記者任以芳／綜合報導

大陸嚴防境外輸入，各大機場提高防疫標準。近日，網路流傳一個視頻，影片中一名男子極度不配合，還質問檢疫人員，「我歐洲回來就這待遇？」囂張態度，引起大陸網友批評，「海歸派巨嬰，慢走不送。」

根據北晚新視覺網報導指出，該名男子乘坐的航班到達機場，已深夜時間，等待防疫檢查的人員比較多，機場劃分指定區域安排歸國的華人。拍攝影片男子，不斷抱怨，認為等候區域條件十分簡陋，當場質問機場工作人員，「我歐洲回來就這待遇？」

▲大陸海歸派巨嬰，發生多起不配合檢疫事件。（圖／翻攝北晚新視覺網）

目前不少海歸華人，被網友封號「海歸派巨嬰」，這些人急著回大陸避開疫情，又不配合檢疫。例如拒絕健康申報、體溫監測、醫學、流行病學調查、拒絕採樣。還有人不願意隔離、留驗、就地診驗、轉診，竟然偽造、塗改檢疫單。

大陸海關總署政策法規司司長王軍表示，「懷著僥倖心理逃避海關檢疫，將面臨牢獄之災。」近日，不少海歸派回大陸，吃退燒藥，降低體溫，掩蓋發熱症狀，在海關衛生檢疫環節蒙混過關，結果，入境以後被確診為新冠肺炎，害人害己。

由於，境外輸入成為大陸疫情最大風險，外來各省所有入境口岸是否比照北京模式，甚至完全禁止外來人員入境？大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，「北京市已經採取相關的措施，各地也將根據實際情況，依法依規來採取相應的管理措施」。