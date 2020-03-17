陸：清肺排毒湯可治新冠肺炎　總有效率97%　無患者惡化

▲「清肺排毒湯」將四個方劑21味藥組合在一起，成為一個新的方劑。（圖／翻攝自大陸網站）

大陸中心／綜合報導

中央指導組專家、中國中醫科學院首席研究員、中國科學院院士仝小林上周六(14日)接受大陸「澎湃新聞」訪問時說，截至3月13日為止。全大陸10個省的1261例新冠肺炎患者服用「清肺排毒湯」後，1102例痊癒、29例症狀消失、71例症狀改善。

當中，40例重症患者服用後，已有28例出院；12例在院治療，10例症狀好轉，病情「由重轉輕」。

之前國家中醫藥管理局科技司司長李昱曾透露，國家中醫藥管理局以臨床「急用、實用、效用」為導向，於1月27日啟動了「中醫藥防治新冠肺炎有效方劑臨床篩選研究」工作。 在獲得214例臨床有效資料的情況下，2月6日國家衛健委、國家中醫藥管理局聯合發文向全國推薦使用「清肺排毒湯」。

在日前公布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第七版)》裡，清肺排毒湯列入中醫臨床治療期首選。該方將四個方劑21味藥組合在一起，成為一個新的方劑。 仝小林說，中藥複方「清肺排毒湯」作為這次對抗新冠肺炎疫情專門設計的方子，由複方「麻杏石甘湯、射干麻黃湯、五苓散」等幾味藥複方綜合而成。

臨床上，適用於發熱的疑似病例，以及輕型、普通型、重型新冠肺炎患者救治，應用比較廣泛。原則是「宣肺、化濕」。

仝小林說：「總的來看，方子在應急狀態下，按照通治方去治療，取得了比較好的療效。」據知目前服用「清肺排毒湯」的患者，症狀緩解都比較明顯。