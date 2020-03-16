生煤條例無效公文今送達　中市府聲請釋憲：捍衛民眾健康

▲台中生煤管制條例被行政院宣告失效，市政府將聲請釋憲。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府16日收到行政院宣告台中生煤管制自治條例部分條文無效的公文，市府對此深表遺憾，將與市議會共同研擬對策，由市議會向司法院聲請釋憲，並提出暫停處分的要求。

環保局表示，生煤管制自治條例是由台中市議會依法制定，2016年公布，已生效施行4年，期間針對相關汙染源，環保局都依此規範落實管制，中央從未宣告無效，行政院卻在市府依法關閉中火2部燃煤機組後，迅速宣告條例無效，時間點令人質疑。

前市長林佳龍當初制定生煤管制自治條例，就是為了改善中火及多家大型用煤業者汙染排放，守護中部人健康，如今行政院宣告自治條例部分無效，過去依據自治條例所處分的廠商恐將溯及既往，市府將無法順應世界潮流，積極管制燃煤空汙。

環保局指出，根據環保署2016年4月18日環署綜字第1050025774號函文，台中生煤管制自治條例未牴觸空汙法，已生效施行4年，期間市府也依此法管制相關汙染源，不料行政院今年2月26日來函指《生煤自治條例》恐牴觸空汙法，及固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法，並請市府函復。

環保局已在3月4日函復行政院，但行政院仍宣告《生煤自治條例》無效，市府將與市議會共同研議，由市議會向司法院聲請釋憲及提出暫停處分，捍衛中部人民的健康。

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