斥資1.1億元修平50公里道路　盧秀燕：明年還有28公里

▲盧秀燕主持「路修復平」計劃啟動儀式。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市部分道路實施自來水延管工程後，經常出現路面不平等狀況，市長盧秀燕動用第二預備金及經發局預算共1.1億元，16日啟動「路修復平」計畫，預計修復大安、清水等12區共50公里道路，明年加碼6千萬元預算，再修復28公里，提供市民更平順的道路品質，免受顛簸之苦。

▲盧秀燕表示，今年會復平50公里道路。

台中市「路修復平50公里啟動典禮」在清水區舉辦，市長盧秀燕與議長張清照等人在現場用工具剷瀝青，壓路機在一旁鳴笛，象徵路平啟動，副議長顏莉敏、市議員李榮鴻、陳廷秀、清水區國姓里長黃秀英、大安區中庄里長莊明堯、大甲區武陵里長方如玉、外埔區水美里長陳俊樑等也到場見證。

▲盧秀燕與張清照等人主持啟動儀式。

盧秀燕表示，原本需要3、4年完成的工作，因為議長張清照及里長們的反映，她特別動用預備金加緊來做，感謝議會支持預算，也希望里長們的協助，在工程進行中多加宣導用路安全。

張清照指出，這幾年他積極爭取設置自來水管，也向市府爭取修復路面，這次清水區國姓里的道路修復就占了10.5公里，謝謝盧市長和市府團隊的用心，希望完工後，讓人車都有平安順暢的道路可行。

經發局長張峯源說明，今年路修復平計畫全長50公里，分3期進行，第1期施做清水區、大甲區、豐原區、外埔區、潭子區及霧峰區等，總長18.4公里，4月動工，8月完工；第2期涵蓋大安區及大甲區，總長19.6公里，7月動工，11月完工；第3期有大雅區、大甲區、新社區、烏日區、豐原區、神岡區等，總長12公里，8月開工，年底完工，另外28公里未完成的路段，明年會編預算進行。

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