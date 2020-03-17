生煤條例被失效　盧秀燕上任最重話：行政院違反憲政、倒行逆施

▲盧秀燕針對生煤條例被失效，罕見重砲行政院違反憲政。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕17日上午在市政會議上，針對行政院日前宣布台中市生煤自治管制條例失效一事，發表上任以來最重的批判，盧說，行政院此舉不但踐踏中部近7百萬人民健康，破壞環境生態的獨裁作法，而且違反憲政，強暴民意，倒行逆施，她除了要表達嚴重的遺憾和抗議之外，更說市府減煤減碳的理念，「never give up」。

盧秀燕在市政會議開會前，先針對行政院宣布生煤條例失效一事發表看法，她說，生煤自治條例就是一部減煤法律，目的是為了改善空汙，保護人民的健康，行政院宣布這部法律無效，就等於是不准地方政府減煤，也無視於中部空污的嚴重性，要讓中部人繼續用肺發電。

盧說，燃煤燒炭是破壞環境、製造空汙，傷害民眾健康的最大殺手，全世界的趨勢就是減煤、除煤，許多國家也都制定出減煤、除煤的時程表，反觀行政院卻不准地方政府減煤，反而執意要讓中火和用煤大廠，讓他們燒好燒滿，完全無視民眾的呼吸權，對於行政院這種踐踏人民健康，放任助長空氣汙染、破壞環境生態的獨裁集團粗暴作法，市府要表示嚴重的遺憾和抗議。

尤其這部法律不只是約束中火、中龍鋼鐵等燃煤大廠必須要減煤減碳，更要求中龍、中火等20多家用煤大戶，都要配合更新環保設備，如今行政院也一併幫他們解套，一併放寬，這部生煤管制條例是經過民意機關嚴格審查才制定的，而且已經實施了4年，但是今天沒有經過任何民意機關的手續跟審查，反而一句話就說它無效，行政院違反憲政，強暴民意機關，剝奪了地方自治權，大開民主倒車，實在是倒行逆施。

此外，行政院不只宣告台中市生煤管制條例無效，不准地方減煤，之前市府依法撤銷2部中火機組執照，行政院也護航中火，強制要恢復中火2部機組的運作，等於是同意中火10機組火力全開，行政院視法律於無物，一再地阻撓地方政府改善空汙的努力，就是要和近7百萬的中部民眾健康作對。

最後，盧秀燕呼籲行政院好好重視中部地區空汙的嚴重性，憐憫人民，拿出執政的良心和同理心，和地方一起守護民眾的健康，不要當空污製造廠商的門神，不要讓中部人的肺變成空氣清淨機，雖然市府一再被修理打壓，但是會堅持減煤減碳的理念，選擇和人民站在同一邊，繼續守護民眾的健康，為民眾發聲，never give up。

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