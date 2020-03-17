射出紓困9箭救經濟　盧秀燕：中央經費還沒來、先幫業者hold住

▲盧秀燕開會前先量額溫。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全台經濟受疫情衝擊，影響層面遍及各行各業，市長盧秀燕17日表示，行政院雖然編列600億元紓困預算，也獲立法院三讀通過，但在經費還沒撥下來前，市府先祭出紓困9箭，其中不少是減免地方稅，希望先幫業者hold住，度過難關。

▲盧秀燕表示，市府祭出紓困9箭，先幫業者hold住。

盧秀燕上午召開市政會議前受訪表示，在中央紓困詳細辦法出爐前，市府已超前部署，2月提出紓困3箭後，3月再擴大推出紓困9箭，9大措施中有不少是減免地方的稅，同時也有很多補助方案，在中央600億元紓困預算還沒下來前，市府要先hold住，減輕業者負擔。



台中市政府上午召開市政會議，由經發局長張峯源、地稅局長沈政安針對產業紓困、稅捐減免及緩繳等措施進行專案報告。

盧秀燕表示，各局處除了積極辦理紓困9箭相關業務之外，如果民眾的需求非屬地方政府權限，例如所得稅、營利稅等國稅，市府也會以同理心協助民眾或業者，向中央提供建議或請求協助，此外，市府也首創「資金紓困協調窗口」，截至昨日超過227通電話湧入，提供快速便利的諮詢管道。

張峯源指出，市府擴大推動「紓困9箭」，包括紓困對象從攤商夜市擴大到公司、商號與自然人，方案也從減免或緩收租金，擴大到減稅、貸款協助、員工訓練補助、生活補助等各面向，此外，紓困能量也從市府單方擴大至公私合力，引進民間五大銀行提供資金紓困管道，度過疫情寒冬。

有關減免及緩繳稅捐措施，沈政安表示，目前台中市房屋稅、地價稅負擔為六都最低，對於受疫情影響的企業或民眾，地政局專案輔導申請減免、分期、延期等緩繳措施，歡迎民眾踴躍申請。

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