到市府所屬機關洽公需戴口罩、登記　盧秀燕：加嚴加密、保護市民

▲盧秀燕表示，將加嚴加密防疫，保護市民。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

防疫再升級，台中市政府16日起加強所屬機關防疫措施，洽公民眾進入市府所屬機關，原本只是鼓勵戴口罩，如今強制要求一定要戴才能進入洽公，而且還要登記姓名等基本資料，追蹤溯源降低疫情風險，市長盧秀燕強調，市府配合應變指揮中心一級開設，防疫作業超前準備，一定加嚴加密保障市民健康。

▲洽公民眾必須戴口罩才能進市府洽公。

「防疫作業不僅要超前，更要加嚴加密」，盧秀燕表示，全球疫情越來越嚴峻，市府防疫再升級，配合台中市疫情應變指揮中心提升一級開設，除要求來市府洽公民眾配戴口罩、量額溫、消毒雙手等之外，還要「實名」登記，萬一有疫情發生時，才能迅速追蹤源頭，做好風險管理，保護市民。

秘書處副處長李政峯表示，市府大樓及陽明市政大樓，每天進出人數分別達6000人及3000人次，在人流眾多情形下，市府以最高原則加強各項防疫措施，在各入口區皆有專人協助確認民眾是否配戴口罩，並進行量測體溫、消毒雙手，此外，洽公民眾進入各服務機關，要登記姓名、電話等基本資料，個人資料僅提供防疫需求，請民眾放心。

市府為避免集中用餐，產生群聚感染風險，員工餐廳即日起至27日，在不影響公務原則下，試辦供餐分流措施，11點至12點為外帶時段，12點至13點為內用用餐時段，餐廳已陸續在用餐座位設置隔板，尚未裝設的座位，也採單向並排，擴大座位間距方式辦理。

員工餐廳老闆顧先生說，每天都針對餐廳內用座位及櫃位清潔消毒，每月也委請專業廠商進行環境大消毒，加上實施的分流制度及隔板用餐，讓大家都吃得安心。

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