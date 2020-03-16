　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

到市府所屬機關洽公需戴口罩、登記　盧秀燕：加嚴加密、保護市民

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲盧秀燕表示，洽公民眾要戴口罩、登記，加嚴加密保護市民。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示，將加嚴加密防疫，保護市民。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

防疫再升級，台中市政府16日起加強所屬機關防疫措施，洽公民眾進入市府所屬機關，原本只是鼓勵戴口罩，如今強制要求一定要戴才能進入洽公，而且還要登記姓名等基本資料，追蹤溯源降低疫情風險，市長盧秀燕強調，市府配合應變指揮中心一級開設，防疫作業超前準備，一定加嚴加密保障市民健康。

▲盧秀燕表示，洽公民眾要戴口罩、登記，加嚴加密保護市民。（圖／台中市政府提供）

▲洽公民眾必須戴口罩才能進市府洽公。

「防疫作業不僅要超前，更要加嚴加密」，盧秀燕表示，全球疫情越來越嚴峻，市府防疫再升級，配合台中市疫情應變指揮中心提升一級開設，除要求來市府洽公民眾配戴口罩、量額溫、消毒雙手等之外，還要「實名」登記，萬一有疫情發生時，才能迅速追蹤源頭，做好風險管理，保護市民。

秘書處副處長李政峯表示，市府大樓及陽明市政大樓，每天進出人數分別達6000人及3000人次，在人流眾多情形下，市府以最高原則加強各項防疫措施，在各入口區皆有專人協助確認民眾是否配戴口罩，並進行量測體溫、消毒雙手，此外，洽公民眾進入各服務機關，要登記姓名、電話等基本資料，個人資料僅提供防疫需求，請民眾放心。

市府為避免集中用餐，產生群聚感染風險，員工餐廳即日起至27日，在不影響公務原則下，試辦供餐分流措施，11點至12點為外帶時段，12點至13點為內用用餐時段，餐廳已陸續在用餐座位設置隔板，尚未裝設的座位，也採單向並排，擴大座位間距方式辦理。

員工餐廳老闆顧先生說，每天都針對餐廳內用座位及櫃位清潔消毒，每月也委請專業廠商進行環境大消毒，加上實施的分流制度及隔板用餐，讓大家都吃得安心。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角「全裸搖男體」哽咽：別同情我
金融業出現確診首例　金管會緊急下令：出國須控管
快訊／永和「盧禮勇」香港返台居家檢疫失聯　新北公布姓名尋人
金融業傳首例確診　國泰金開第一槍祭「出國禁令」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

禁師生出國採「柔性勸導」　黃珊珊：有侵害人民權利問題

北市：回國學生14天自主管理　上課戴口罩、與同學保持距離

網購口罩「通通都領得到」　實名制2.0預購量低於700萬不用抽籤

到市府所屬機關洽公需戴口罩、登記　盧秀燕：加嚴加密、保護市民

蔡英文維安防疫升級　先遣執行消毒、外圍一線隨扈配發口罩

高中職以下師生禁出國！台南遲沒動作　網灌爆黃偉哲臉書：要跟進了嗎？

影／蔡英文盛讚台灣製防護衣品質比國外好　聚陽宣布：100萬件月底交貨

公務員財產申報　林昶佐存款1424萬、洪慈庸632萬　

影／質詢脫稿喊「LuLu親親」被酸爆　張育美道歉了：我該檢討精進

台中宣布了：7/14前禁止高中以下師生出國！特殊原因者須交計畫審核

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

揭尼泊爾大象節殘忍虐待真相！ 30分鐘狂鞭23次...廠商怒退贊助

主子喝水固定老地方「順便洗腳」　木架角落長出菇菇...媽驚呆PO網

禁師生出國採「柔性勸導」　黃珊珊：有侵害人民權利問題

北市：回國學生14天自主管理　上課戴口罩、與同學保持距離

網購口罩「通通都領得到」　實名制2.0預購量低於700萬不用抽籤

到市府所屬機關洽公需戴口罩、登記　盧秀燕：加嚴加密、保護市民

蔡英文維安防疫升級　先遣執行消毒、外圍一線隨扈配發口罩

高中職以下師生禁出國！台南遲沒動作　網灌爆黃偉哲臉書：要跟進了嗎？

影／蔡英文盛讚台灣製防護衣品質比國外好　聚陽宣布：100萬件月底交貨

公務員財產申報　林昶佐存款1424萬、洪慈庸632萬　

影／質詢脫稿喊「LuLu親親」被酸爆　張育美道歉了：我該檢討精進

台中宣布了：7/14前禁止高中以下師生出國！特殊原因者須交計畫審核

直播中！襯衫男亂入怒斥：是你們隱瞞真相...女記者無奈大翻白眼

女駕駛撞到牛命危！台東縣查核成功鎮養牛戶　再不改善就沒收

影／股市震盪劇烈　專家帶你找出賺錢關鍵契機

林益如防疫改當單車族　騎車通勤「體脂下降2%」：健康又環保

爸爸離世…男星欲找回「家人連結」　牠們意外成開啟話題潤滑劑

上岸產卵遭輾！母斑龜「頭骨到腋下骨折」　留3顆蛋遺憾離世

金融業員工染疫波及金融圈　保險局要求各公司設「防疫長」

禁師生出國採「柔性勸導」　黃珊珊：有侵害人民權利問題

南投縣社區評鑑起跑　30個社區同台競技，力爭全國社區選拔佳績

小倆口辦婚禮「新娘愛上伴娘」　新郎倌婚後跟著熱戀…竟接受三角無性生活！

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

政治熱門新聞

侯友宜宣布：新北市高中職以下　6月底前禁止出國

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

即／桃園市高中職以下師生　8月前禁止出國

北市7/14前禁師生出國　

罷韓連署書高票冠軍在現租處！韓國瑜說謝謝

罷韓二階連署書解密！簽署份數最多竟在這里

新例全是「境外移入」　醫求：暫時不要再出國了

柯文哲給黨員一封信「更多的情緒是慚愧」

蔡宜芳道歉引韓劇台詞　律師怒：把大家當白痴

即／台東縣嚴禁高中職以下師生出國計畫

台中7/14前禁止高中以下師生出國

唐慧琳罹癌首露面　堅強模樣惹網心疼

實名制2.0預購量低於700萬不用抽籤

快訊／是否跟進新北禁止出國？台南市教育局回應了

更多熱門

相關新聞

只練體能＋運球 上海籃球訓練營洋教練「雲直播」復工

只練體能＋運球 上海籃球訓練營洋教練「雲直播」復工

大陸新冠肺炎疫情趨緩，許多行業開始進入復工階段，不過，也有部分需要「人與人」接觸的職行業無法如期復工，只能透過網路「線上」教學。上海青少年籃球發展聯盟（YBDL）的外籍教練Elie進行線上教學已經一個月，他坦承，籃球運動線上教學有一定難度，受到場地限制，只能增加體能訓練和練習基本動作。

國際奧會全球電話會議說明東奧

國際奧會全球電話會議說明東奧

蔡英文維安防疫升級　先遣執行消毒、外圍隨扈配發口罩

蔡英文維安防疫升級　先遣執行消毒、外圍隨扈配發口罩

師生禁出國！台南遲沒動作　網灌爆黃偉哲臉書

師生禁出國！台南遲沒動作　網灌爆黃偉哲臉書

蔡英文盛讚台灣製防護衣品質比國外好　100萬件月底交貨

蔡英文盛讚台灣製防護衣品質比國外好　100萬件月底交貨

關鍵字：

盧秀燕防疫新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案59「1月赴希臘」被罵爆！友揭始末風向變了

機票很便宜！回來確診全公司GG了

登機前狂嗑退燒藥！她成功通關病毒恐怖擴散

6例都是堅持出國玩　醫嗆爆案54

侯友宜宣布：新北市高中職以下　6月底前禁止出國

新店直播主捅死人　辯護律師說話

家長狂call問還要上課？確診個案學校回應了

即／慘遭醉父痛毆　4歲童狂吐扔馬路致死

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

即／桃園市高中職以下師生　8月前禁止出國

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

「漂亮寶貝」陳純甄近況曝光！44歲飄叔味

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

6例全是出國玩…政府「不敢講是誰」？　網曝原因

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」時間曝

更多

最夯影音

更多
新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面