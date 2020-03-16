台灣防疫「美日法」都大讚！德在台協會「印象深刻」力挺加入國際組織

▲台灣防疫工作廣獲各國讚賞。圖為國防部化兵群執行臺商團隔離住所消毒任務。（示意圖／國防部提供）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情全球擴散，台灣距離中國大陸只有81英里（大約130公里），航班飛行距離很短，平時就有不少陸客，且疫情爆發適逢台商返鄉慶祝農曆春節，但卻仍有效遏止病毒傳播，防疫工作有成，引發世界各國關注。美國、日本、法國、捷克、以色列等國都表示肯定，想要效法借鏡；德國在台協會也表示「印象深刻」，力挺台灣加入國際組織。

美國在台協會（AIT）於15日發表聲明表示，將會加強與台灣衛生福利部的協調與合作，打擊疫情，「台灣在預防傳染疾病方面有著豐富經濟，處理武漢冠狀病毒（Wuhan coronavirus）的紀錄很好。美國與台灣將分享最好的實踐與做法，雙方也會努力合作研究，開發疫苗相關藥品，對抗（疫情）大流行。」

新型冠狀病毒持續擴散，11日世界衛生組織(WHO)宣布全球大流行。隨著全球受感染人數的迅速增加，台灣在應對這種新型冠狀病毒的傳染擴散有很好的對應。 我相信台灣的真知灼見可與世界各國廣泛共享，並對苦於遭受傳染蔓延的其他國家與地區做出巨大的貢獻... 由日本台灣交流協會發佈於 2020年3月12日 星期四

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰12日在官方臉書粉絲團上表示，台灣應對疫情擴散「有很好的對應」，「我相信台灣的真知灼見可與世界各國廣泛共享，並對苦於遭受傳染蔓延的其他國家與地區做出巨大的貢獻。從這個觀點出發，我將持續大力支持台灣作為觀察員的身分參加WHO大會。」

德國在台協會2月13日在官方臉書粉絲團上表示，雖然台灣距離病毒發源地很近，卻成功維持相對較少的確診數，避免疫情大爆發，採取措施足以成為典範，「對於台灣政府制定清楚且嚴格的預防措施以及民眾的自律，共同避免病毒在台灣擴散，讓身為外國駐台單位的我們印象深刻……如果將台灣納入相關國際組織，這對全球都有利，一方面能夠訊速獲取重要資訊，另一方面則能與他人分享自身的經驗。」

法國前衛生與外交部長道斯特．布拉齊（Philippe Douste-Blazy）在政論節目上表示，「台灣也許是目前武漢肺炎致死率最低、受影響最低的國家，然而台灣緊鄰中國，因為他們有從2003年爆發的SARS疫情中學到經驗。台灣在疫情剛爆發就由中央統一指揮，自2月6日起禁止所有中國旅客入境，並立即追蹤已入境的中港澳旅客，接著指派衛生部長擔任總指揮官，統籌決定海關、邊境及國民教育等應變措施，結果難以置信，這樣的危機處理非常成功。」

▲布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）貼文大讚台灣防疫。（圖／翻攝自推特@ZdenekHrib）

以「友台立場」聞名的捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）3月6日在推特貼了一張來自駐捷克台北經濟文化辦事處的信件，信中提供了幾項台灣對抗新冠肺炎的作法、數據。他表示，儘管台灣和中國關係密切，仍舊設法控制了疫情，「我呼籲捷克總理、主責的衛生機關，可以借鏡台灣的防疫程序」，並強調患難才能見真情，已將所有資料都交給衛生單位參考。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也於14日表示，由於新冠病毒是一個「隱形但必需被找出的敵人」，將會效仿類似台灣的方法，通過網路技術監控定位曾與確診者密切接觸的人，「我們會很快啟用科技，數位代表我們曾用來對抗恐怖分子」，由於這些措施可能侵犯患者隱私，已經請求司法部同意，但仍須經內閣批准。

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