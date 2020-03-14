1周遇襲2次！美軍駐伊拉克基地遭遇「10枚↑火箭炮」連番轟炸

▲美國領導的國際反恐聯盟訓練伊拉克士兵，圖為紐、澳聯軍2019年4月17日與伊拉克士兵在塔吉營地（Taji Base）參加訓練任務。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

伊拉克美軍基地「塔吉營地」（Taji Base）於當地時間14日上午遇襲，是本周第二次遭到攻擊，10枚以上的火箭砲連番轟炸，有一些墜落在營區內，擊中基地設施，包括部隊使用的跑道。國安部門證實上述消息，但尚未透露傷亡人數。

《路透社》報導，伊拉克的塔吉營地14日上午遭遇火箭砲攻擊，許多枚掉落在營區內。一名伊拉克上校表示，至少10枚火箭炮墜落，有些擊中了基地，有些降落在伊拉克部隊使用的跑道上，警鈴大作。國安部門證實上述消息，但目前尚未傳出任何傷亡。

塔吉營地位於伊拉克首都巴格達（Baghdad）北部大約27公里，駐紮著美國領導的多國聯合部隊。根據《美聯社》，過去針對美軍基地的攻擊通常發生在晚上，這一次卻是在白天，很不尋常。

此外，塔吉營地11日也遭遇攻擊，導致3名軍人喪命，其中包括2名美國大兵。美軍認為，伊朗支持的什葉派（Shiite）軍事組織真主黨（Kataib Hezbollah）必須為此負責，因此13日針對其5座兵器廠發動空襲，真主黨則誓言展開報復。

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