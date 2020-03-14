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移民挺7月孕肚爬上「美墨邊境圍牆」墜6公尺慘死！肚中胎兒救不回

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▲墨西哥,新墨西哥城,華雷斯城,Ciudad Juárez,邊境,邊界,移民,美國,美墨邊境。（圖／達志影像／美聯社）

▲在美國德州艾爾帕索（El Paso）邊境，透過鋼絲圍籬高牆可以看到墨西哥城市華雷斯城（Ciudad Juárez）的住宅。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普力推「防堵移民」的政策，包括在美墨邊境搭建高聳鋼條圍籬。來自瓜地馬拉的19歲女子吉隆露娜（Miriam Stephany Girón Luna）已經懷胎7個月，7日試圖爬上德州艾爾帕索（El Paso）的高牆，入境美國，卻不幸從19英尺（大約6公尺）處摔落，她與肚子裡的孩子雙雙喪命。

綜合BBC、《半島電視台》報導，吉隆露娜懷孕7個月，7日爬上美墨邊境高牆，試圖從頂端下來時卻不慎滑倒，墜落6公尺，背部著地。她被男友帶離現場，遇到巡邏人員，緊急送醫。

根據瓜地馬拉外交部12日的聲明，吉隆露娜緊急剖腹產，但孩子仍不幸死亡。她因摔落導致腦溢血、肝臟與腎臟撕裂傷以及骨盆骨折，接受多次手術，10日傷重不治。

吉隆露娜來自瓜地馬拉的薩帖南哥（Quetzaltenango），是一名社會工作者，也是當地選美冠軍，因為想替家人提供經濟幫助，決定前往美國。她的男友、孩子生父是26歲的加西亞（Dilver Israel Diaz Garcia），目前已被美國當局拘留。

▲墨西哥,華雷斯城,Ciudad Juárez,格蘭河,Río Bravo,邊境,邊界,移民,美國,美墨邊境,艾爾帕索,El Paso。（圖／達志影像／美聯社）

▲墨西哥,華雷斯城,Ciudad Juárez,格蘭河,Río Bravo,邊境,邊界,移民,美國,美墨邊境,艾爾帕索,El Paso。（圖／達志影像／美聯社）

▲在墨西哥華雷斯城與美國艾爾帕索交界處，移民涉過格蘭河（Río Bravo），孩童也跟著大人的步伐跨越河流。（圖／達志影像／美聯社）

美國海關及邊境保衛局（CBP）艾爾帕索區域主任查韋斯（Gloria Chavez）認為，這起悲劇必須歸咎於人口走私「鼓勵並幫助」女子爬上圍籬。她已要求「在墨西哥的執法人員找到那些把生命置於危險中的人。」

瓜地馬拉駐德州領事官員帕尼亞瓜（Tekandi Paniagua）向《華盛頓郵報》表示，川普實施的移民限制措施導致尋求庇護的人冒著更大風險，自從去年10月以來，至少還有5名瓜國公民從圍牆上墜落而骨折受傷，「這是一個令人非常擔憂的趨勢，人們正在冒著越來越大的風險，他們正在失去生命。」

川普將打擊非法移民列為主要政策之一，也實際採取措施阻止外籍人士從墨西哥入境美國、尋求庇護，其中包括邊境圍牆計畫，艾爾帕索大部分邊境地區已出現某種形式的屏障。此外，「留在墨西哥」（Remain in Mexico）計畫要求來自中美洲的尋求庇護者留在墨西哥等待申請，目前至少已有6萬人因此被送回墨國。

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