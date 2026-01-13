日本關西機場跨年連假「5萬台灣人入境」！　赴中國旅客剩一半

▲大阪關西國際機場第一航廈跨年連假迎來5萬名台灣旅客。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者王佩翊／編譯

日本兩大國際機場跨年假期出入境旅客數據出爐，其中中國航線因日中關係緊繃受到重創。大阪關西國際機場2025年12月26日至2026年1月4日的出入境總人數為74萬7620人次，其中赴中國旅客減少48%。而中部國際機場同期的赴中國旅客也同樣爆減7成。

根據《共同社》報導，關西空港支局統計，關西機場2025年12月26日至2026年1月4日跨年假期出入境總人數為74萬7620人次，較去年同期減少2%。不過其中前往中國的旅客只剩5萬5170人，較去年同期減少48%。

原本穩居第一的中國航線，如今已跌至第3名，被南韓的12萬7990人次與台灣的5萬9970人次反超。

名古屋出入國在留管理局中部空港支局13日公布，2025年12月26日至2026年1月4日期間，中部國際機場前往中國的旅客數暴跌逾7成，僅5680人次，較去年同期的1萬9460人大減70.8%，跌幅驚人。中部機場整體出入境人數為14萬8030人次，較去年減少7.8%。

航線銳減的主因，與日中關係惡化脫不了關係。消息人士透露，日本首相高市早苗針對台灣有事的相關發言，引發北京強烈不滿，中國政府隨即呼籲國民自肅赴日旅遊，導致兩國航班大幅縮減。中部機場與中國各城市間的航線數量明顯下滑，直接衝擊旅客流量。

報導指出，儘管韓國、台灣航線表現亮眼，但仍無法彌補中國市場的巨大缺口。