快訊／川普考慮空襲！　大使館：美國公民儘速離開伊朗

記者張靖榕／綜合報導

隨著伊朗國內反政府示威持續升溫、局勢日益動盪，美國政府已要求在伊朗境內的美國公民立即撤離。美國虛擬駐伊朗大使館發布安全警示，呼籲美國公民「立刻離開伊朗」，並強調應事先規劃離境方案，「不得仰賴美國政府協助」。

▲美國總統川普。（圖／路透）

伊朗危險情勢升高 川普政府呼籲美國公民儘速離境

安全警示指出，伊朗各地抗議活動正在升高，隨時可能演變為暴力衝突，導致逮捕與人員受傷。當局已加強維安措施，並實施道路封閉、大眾運輸中斷及網路封鎖等手段。警示內容提到，伊朗政府已限制行動通訊、市話以及全國性網路的使用，進一步加劇外界掌握情勢的困難。

在此同時，美國總統川普本周對伊朗局勢再度發出強硬警告，川普日前表示，將對任何與伊朗做生意的國家課徵25％關稅，以回應伊朗當局對示威活動的血腥鎮壓；他在自家社群平台「真實社群」發文指出，這項命令「即刻生效」，並強調「最終且不可更改」。不久後，美虛擬駐伊朗大使館於12日發布最新安全警示，呼籲美國公民「立刻離開伊朗」。

伊朗當局加大鎮壓力道 美國近日將採取回應手段

近幾周來，伊朗各地陸續爆發反政府示威活動，當局則加大鎮壓力道。總部設於美國的人權行動者新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency）指出，這波示威已造成至少500人喪生，另有約1萬600人遭到拘留。由於伊朗全面封鎖網路與通訊，實際傷亡數字仍難以獨立查證。

面對美方不斷升高的壓力，伊朗外交部長阿拉奇12日表示，伊朗已為最壞情況做好準備。他指出，在川普政府據傳正考慮軍事選項、以介入並「保護示威者」的情況下，伊朗「已準備好應對戰爭」。

美方此番撤離警示與經濟制裁威脅，顯示華府對伊朗局勢的關切持續升高，也讓中東緊張情勢再度成為國際關注焦點。