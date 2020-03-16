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英國「佛系防疫」僅36％民眾相信強生！專家擔憂病毒暢行無阻

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▲英國首相強生（Borris Johnson）於3日在唐寧街召開記者會，說明政府防疫行動計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲民調顯示，只有36%英國民眾相信首相強生（Borris Johnson）提出的防疫建議與對策。圖為強生在唐寧街召開記者會，說明政府防疫行動計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國防疫措施消極，「培養群體免疫力」的說法飽受外界批評。國內外醫療公衛專家紛紛對此表達擔憂，其中數百人聯合致信，要求唐寧街公布政策參考的證據與模型。英籍兒科醫師、世界衛生組織（WHO）前主任科斯特洛也擔憂病毒「暢行無阻」。根據Opinium的最新民調，在防疫方面，只有36％的英國人相信首相強生。

強生（Borris Johnson）12日宣布最新防疫政策，具體措施卻非常消極，包括僅針對醫院裡的重症病患實施檢測，其他出現症狀的民眾只需在家隔離7天，不必通報公衛當局。首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）甚至假設讓60％的人口染疫，培養「群體免疫力」，飽受外界抨擊。

▲英國,倫敦,新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲各界醫療公衛專家擔心英國防疫策略。圖為倫敦民眾戴著口罩上街。（圖／達志影像／美聯社）

根據《衛報》，海內外數百名醫療公衛專家與醫師感到憂慮，聯合致信要求當局公布上述政策所參考的證據與模型。信中指出，英國每1000人平均可以使用2.5張病床，與法國的6張、義大利的3.2張以及美國的2.8張更少，國內病例急速增加，對於國民保健署（NHS）造成醫療資源不足的風險。

科斯特洛（Anthony Costello）表示，「WHO的關鍵原則就是密切監測，瘋狂地針對人群監測，找出病例所在，立刻隔離他們並且追蹤接觸史，把他們帶離社區……這是控制疫情的關鍵基石。」他認為，英國停止在醫院外實施檢測絕對是錯誤的，如果繼續下去，病毒也許會暢行無阻，甚至2周內就陷入與義大利相同的處境，已私下寫信給首席醫療官惠提（Chris Whitty），要求修改策略。

牛津大學流行病學教授陳錚鳴接受中國《財經網》採訪時表示，各國疫情爆發的時間點與傳染情況不同，因此各有適合的應對方式，但英國防疫政策「有的時候是近乎無情的理性冷靜」，尤其為了保護隱私，不會公布病患行蹤，「但你不知道在哪裡發生，嚴重加劇防控難度。」

▲英國,倫敦,新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國倫敦的地鐵乘客也紛紛戴起口罩，防範新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

英國《觀察家報》（The Observer）委託Opinium調查民眾如何應對疫情，發現國民更加相信醫療與公衛權威的建議，而非政治人物的宣導與建議。12日、13日受訪的2005人之中，只有36％相信強生的言論，37％相信衛生大臣韓考克（Matt Hancock）；但高達59％相信首席醫療顧問惠提，55％相信WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

關於政府防疫行動是否足夠，民眾意見分歧。41％認為政府應對恰當，40％認為反應不足，但在染疫人口比例最高的倫敦，只有32％認為足夠，高達55％認為不夠。此外，大約76％的人認為應該禁止來自疫區熱點的航班，68％的人認為洗手液、衛生紙應該被定量配給。


►英佛系防疫「太早隔離會疲乏」挨轟！專家聯名反彈逼宮政府：請拿出證據

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