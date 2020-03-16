哈佛流行病學者揭「英國佛系防疫」謬誤：任何人都別以為躲得過！

▲英國倫敦的地鐵上，乘客紛紛戴起口罩，防範新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

英國防疫具體措施消極，首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）甚至假設讓60％的人口染疫，培養「群體免疫力」（Herd Immunity），飽受外界批評。哈佛公共衛生學院的流行病學教授漢納格（William Hanage）指出，英國政府的政策忽略了「無症狀感染」，有所誤導，也不該將流感的情況與經驗應用在對抗新冠肺炎，「任何人都不應抱持幻想，以為可以透過某種方式，掌控大家才剛剛開始了解的病毒，躲過疫情。」

漢納格投書《衛報》表示，第一次聽見「培養群體免疫力」的計畫，深深不敢置信，還以為是在諷刺。他解釋，英國政府認為，為了避免明年冬天可能爆發災難性的「第二波」疫情，在40歲以下、重症風險低的人群身上培養免疫力，是保護整體人口的一種方式；但「這不是疫苗，這是一個真實的大流行病，將會造成大量人口生病，有一些人會死亡，儘管死亡率可能很低，但大量人口中的小部分，仍是一個很大的數字。」

▲英國倫敦白金漢宮附近的民眾也戴起口罩。（圖／達志影像／美聯社）



漢納格認為，如果進入疫情高峰期，需要加護病房治療的人數，將比目前可用的病床數更多，加上重症患者情況危急的時間往往很長，負擔更重，而當國民保健署（NHS）被壓垮，死亡率就會攀升，即使在條件最寬鬆的假設之中，上述情況仍有可能發生。

漢納格以華盛頓州療養機構為例指出，所有20歲至40歲的醫療人員或養老之家員工也是高風險族群，這些場所爆發疫情的「嚴重後果」已不必多說。他表示，英國政府假設的「第二波」疫情，雖在流感中真實出現，但新冠肺炎不是流感，規則無法適用，「脆弱的人不應為了假想的未來，暴露在接觸新冠病毒的風險之中」。

▲英國政府「佛系防疫」政策受到外界批評，哈佛學者漢納格投書《衛報》分析。（示意圖／達志影像／美聯社）



漢納格也指出英國政府誤導之處，包括要求出現症狀者自我隔離，卻忽略無症狀傳染的可能性。他建議借鏡新加坡、香港與台灣的防疫行動，「英國不該試圖創造群體免疫力，而該減緩疫情發展，直到更能夠掌握的程度」，具體措施包括勤洗手、保持社會距離、在家工作、避免握手或者參加大型集會等等。

漢納格以「房子失火」為例表示，儘管英國政府知道大火即將來臨，也看見鄰居如何被快速發展的事態壓垮，卻「莫名奇妙地選擇助長火勢，在被誤導的想法中，認為他們將能夠控制（疫情）。」他強調，政府最基本的職能就是保護人民安全，也基於這一點產生權威、人民信任與合法性，「任何人都不應抱持幻想，以為可以透過某種方式，掌控大家才剛開始了解的病毒，躲過疫情。這不會放過你，這不是龍捲風，而是颶風……不要恐慌，做好準備，如果你的政府不會幫助你，自己幫助自己。」



►影／英國「佛系防疫」引抨擊！首席科學官：60％的人感染就免疫了

►《彭博社》吐槽英國首相防疫策略：需要多數人染病「獲得抗體」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！