木村拓哉搭機巧遇高市早苗　首相突曝「一句話」讓他超驚訝

▲木村拓哉巧遇高市早苗，對方竟爆「你的第一本寫真集至今仍是我的珍藏」。（圖／翻攝自木村拓哉IG；達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

日本天王木村拓哉近日在廣播節目上分享了一段極具戲劇性的親身經歷，他去年跟綜藝大前輩明石家秋刀魚一起搭乘飛機到能登半島拍攝特別節目時，意外跟現任首相高市早苗不期而遇，對方甚至主動上前寒暄，還透露曾購買木村的寫真集珍藏，讓他感嘆「那真的是一場非常有趣的飛行」。

機場維安升級 意外揭開神祕大咖身分

綜合日媒報導，木村拓哉11日在自己主持的廣播節目上分享那次搭乘經歷，他回憶說，當天剛抵達羽田機場，就發現四周氣氛異常嚴肅，後來他跟秋刀魚被安排先行入座，在飛機上他們正好奇是否會見到特殊人物時，接著就看見首相高市早苗登上飛機。

木村拓哉透露，在飛航過程中，突然有一名隨扈走了過來，禮貌詢問「首相希望能親自致意，不知道是否方便？」，由於他當時戴著口罩遮臉，加上身旁的明石家秋刀魚也是名氣非常大的演藝圈前輩，他誤以為對方的問候對象是秋刀魚。

首相驚喜高喊「像做夢」 珍藏天王寫真集

高市早苗不久後走到2人身旁，並親切地提及自己與秋刀魚都是奈良出身，兩人立刻跟高市早苗寒暄了起來，他也禮貌性地拉下口罩致意時，沒想到高市早苗看了瞬間露出驚喜表情，直呼「是木村拓哉啊，這簡直像是一場夢」。

最讓木村受寵若驚的是，在他們準備下飛機時，高市早苗經過他們身旁，特別停下腳步並告訴他「你出的第一本寫真集，至今仍是我珍藏的寶物」，讓他驚訝之餘也非常感動，直呼「那真的是一場非常有趣的飛行」。