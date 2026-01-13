關稅合不合法？　川普：違法要賠數兆美元「美國就完蛋了！」

▲川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國最高法院預計於14日公布，是否裁定總統川普所推動的全球關稅措施具有合法性。川普12日警告，若最高法院因任何理由認定關稅不合法，美國恐面臨「高達數千億美元」的償還責任，而且相關金額尚未包含外國政府與企業因規避關稅、投資興建廠房與設備所可能提出的損失賠償。

川普：關稅違法美國就完了

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，若再將這些投資成本納入計算，總金額「恐怕會達到數兆美元」，並形容那將是一場混亂局面，「我們國家根本不可能付得起」。

他進一步表示，若有人宣稱這筆龐大金額能夠「快速又輕鬆地付清」，不是在說謊，就是完全不了解事態的嚴重性。川普指出，即便真的必須賠償，光是釐清賠償金額、對象，以及支付的時間與方式，就可能耗費數年之久。

美國好世界好

川普強調，這項關稅政策攸關國家安全，並稱「記住，美國發光發熱，全世界才會跟著變好」。他警告，若最高法院推翻這項政策，「那我們就真的完蛋了」。

直接關係全球經貿秩序

外界普遍認為，這起關稅案的裁決不僅攸關全球經貿秩序，也被視為對總統權力的重要考驗，特別是在川普自2025年1月重返白宮後，對行政權力所作出的多項廣泛主張之下，最高法院是否願意扮演制衡角色，備受關注。

據報導，美國最高法院去年11月5日已就此案進行口頭辯論，當時無論保守派或自由派大法官，似乎都對關稅措施的法律依據表達一定程度的質疑，最終裁決結果，預料將對美國政策走向及全球經濟產生深遠影響。