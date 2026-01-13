　
國際

白宮：川普考慮發動空襲　阻止伊朗鎮壓示威者

記者張靖榕／綜合報導

伊朗近日爆發全國性反政府示威，安全部隊以強硬手段鎮壓，引發國際關注。白宮發言人12日表示，美國總統川普正評估多種回應選項，其中包括對伊朗發動空襲，以阻止德黑蘭當局對抗議民眾使用暴力，並直言「民眾正於街頭被殺害」。

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普。（圖／路透）

恐逾6000死　機槍掃射持續鎮壓

《時代雜誌》（TIME）稍早報導，伊朗安全部隊造成的示威者死亡人數可能已達數千人。儘管伊朗政府全面封鎖網路，但流出的手機畫面顯示，裝載在卡車上的機槍朝街道掃射，傷患湧入醫院，太平間內堆放大量遺體，景象駭人。

白宮：川普不排除空襲伊朗

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）12日在例行記者會上指出，川普總統的一項重要特質，就是「讓所有選項都擺在檯面上」，空襲只是眾多可能方案之一。她強調，總統的首要選項始終是外交途徑，但同時也注意到，伊朗政權公開言論與美方私下接收到的訊息之間存在落差，「總統有興趣進一步了解這些私下傳遞的訊息」。

伊朗外交部稍早表示，儘管美伊兩國並無正式外交關係，但伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）與川普特使之間，仍維持溝通管道暢通。

川普：伊朗跨越到我紅線

川普11日指出，美軍正考慮對伊朗採取「非常強硬的選項」，並表示伊朗已跨越他先前劃下的紅線，也就是對抗議民眾使用致命暴力。他同時透露，伊朗高層已提出會面要求，但「我們可能得在會面之前就採取行動」。

一名美國官員告訴路透社，川普預計與高階幕僚會面，討論因應伊朗局勢的各種方案。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）則報導，相關選項包括軍事打擊、動用祕密網路武器、擴大制裁，以及向反政府勢力提供線上支援。

面對威脅　伊朗：已全面備戰

伊朗國營電視今天轉播記者會畫面，阿拉奇在德黑蘭對外國使節表示，伊朗「不尋求戰爭，但已全面備戰」，同時也準備談判，但前提是談判必須公平，並建立在平等權利與相互尊重之上。

隨著人權團體通報的死亡人數持續攀升，李威特今天也間接證實相關情況。她說，總統當然不希望看到德黑蘭街頭有人被殺害，但不幸的是，「我們現在確實正在目睹這樣的事情發生」。

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓，外傳美軍可能準備對伊朗發動攻擊。我國交通部觀光署表示，目前未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響，將持續關注及適時回應。

