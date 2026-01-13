全球近3成海運石油通過　若美介入伊朗「荷莫茲海峽恐封鎖」

▲油輪穿越荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普正研擬對伊朗採取行動，再度引發德黑蘭封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的擔憂。這條狹窄水道是世上最重要的石油運輸要道之一，連接波斯灣與阿拉伯海，承載全球近3成海運原油運輸，一旦中斷恐怕引爆全球能源危機。

31%海運原油經過 封鎖海峽油價恐飆漲

能源研究機構MST Marquee研究主管卡沃尼克（Saul Kavonic）警告，「荷莫茲海峽若遭封鎖，可能引發全球石油與天然氣危機」，尤其若伊朗政權感覺權力及生命受到威脅，「可能採取絕望且不明智的極端手段」。

比利時商品數據分析公司Kpler資料顯示，2025年每日約1300萬桶原油通過荷莫茲海峽，占全球海運原油流量31%。該公司資深原油分析師徐慕雨（Muyu Xu，音譯）指出，伊朗石油產量與出口規模都遠遠大於委內瑞拉，全球市場勢必感覺到更強烈的連鎖反應衝擊，中國煉油廠恐被迫尋找替代來源。

▼美軍驅逐艦護送航母通過荷莫茲海峽。（圖／路透）

Rapidan Energy集團總裁麥克納利（Bob McNally）評估，美國對伊朗採取選擇性打擊的機率高達70%，考量到原油及精煉油產品的供應量巨大及運輸風險，任何軍事行動都伴隨「實質上更高的風險」。Lipow Oil Associates總裁利波（Andy Lipow）則預測，「封鎖恐懼將使每桶油價推升數美元，但完全封鎖可能導致每桶暴漲10至20美元」。

封鎖海峽風險有限 美伊各有盤算

不過，大多數分析師認為，發生災難性結果的機率仍低。卡沃尼克認為，如果美國攻擊伊朗，油價就會立刻飆漲，但只要有任何跡象顯示這種干擾只是暫時性的，油價就會緩解。

徐慕雨指出，雖然伊朗可以威脅關閉荷莫茲海峽，但考慮到美國海軍的巡航情況，加上中東權力關係複雜，他們或許不會真的想要這麼做。此外，美國很難複製委內瑞拉模式，因為伊朗距離美國本土遙遠，且中東地緣政治遠比拉丁美洲複雜，加上川普目前似乎更把焦點放在鞏固西半球勢力。

Kpler也估計，石油市場目前傾向供過於求，1月過剩供應量達每日250萬桶，2至3月更可能超過300萬桶，可部分抵銷供應中斷衝擊。