民主黨辯論　拜登、桑德斯合攻川普防疫政策「用錯誤資訊打擊科學家」

▲拜登（左）與桑德斯（右）15日在辯論會以前互碰手肘打招呼，取代握手。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓15日綜合外電報導

在美國民主黨總統提名初選中領先的拜登（Joe Biden）和緊追在後的桑德斯（Bernie Sanders）今天在激烈的電視辯論中，聯手攻擊川普面對新冠肺炎的防疫缺失，指控他用錯誤資訊打擊自己的科學家。

民主黨17日將在4大州舉行初選，在馬拉松式初選中脫穎而出的拜登、桑德斯在沒有現場觀眾的情況下進行電視辯論，他們上台前碰肘（取代握手），接著站上相隔1.8公尺的講台。

78歲的桑德斯必須在4大州初選有強勁表現，才能為他的白宮夢續命，他重砲攻擊總統川普，指控他引發混亂，在危機當頭之際，破壞民眾對政府機關最重要的信任。

針對川普發表多項與專家觀點不一致的聲明，桑德斯補充說，「我們現在必須讓這位總統下台，因為他傷害了試圖拯救美國人民的醫生和科學家。」

快速延燒的衛生危機，為拜登和桑德斯首度一對一辯論蒙上一層陰影，兩人在正面交鋒的頭10分鐘共商如何因應這場流行病。美國目前已有3000多起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，至少60人死亡。

拜登說，「我們正在和病毒作戰。」

他補充說，「我會立即徵召軍隊」，並警告國防部和聯邦緊急事故管理總署（FEMA）應立即介入，大幅增加重症病床數量。

他說，「當前的體系不足以對付可能激增的病患數量。」

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