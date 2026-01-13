快訊／紐時：台美關稅15%　台積電擴大投資5座半導體廠

▲台積電董事長魏哲家。（圖／翻攝直播）

記者葉國吏／綜合報導

紐約時報今天報導，美國總統川普（Donald Trump）政府與台灣的貿易協議談判已近尾聲，雙方有望宣布美國調降對台進口關稅至15%，而台積電則計畫在亞利桑那州加碼投資，預計將新建至少五座半導體廠。這次協議不僅有助於加深台美經貿合作，也將帶動美國半導體產業發展。

據紐約時報（New York Times）報導，三位了解內情的人士透露，美國總統川普（Donald Trump）政府已接近與台灣敲定一項重要貿易協議。協議內容包括美國將把台灣商品進口稅降至15%，這個稅率與去年美國分別和日本、南韓達成的協議相同。台積電則承諾將大幅提高在美國的投資規模。

協議文本目前正由律師團隊進行最後審查，知情人士表示，預計最快可在本月公布。台美雙方已經協商數月，終於進入最後階段。美方調降關稅的舉動，將使台灣出口美國的產品更具競爭力，也有望促進兩地產業合作。

其中一位消息人士指出，此次協議規定台積電在亞利桑那州至少要再興建五座半導體廠，但具體分批投資的時間表還未確定。台積電發言人對此未作出回應。台灣駐美代表處同樣不願對報導發表意見，相關細節則有待官方正式宣布。