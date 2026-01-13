　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／紐時：台美關稅15%　台積電擴大投資5座半導體廠

▲▼總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）

▲台積電董事長魏哲家。（圖／翻攝直播）

記者葉國吏／綜合報導

紐約時報今天報導，美國總統川普（Donald Trump）政府與台灣的貿易協議談判已近尾聲，雙方有望宣布美國調降對台進口關稅至15%，而台積電則計畫在亞利桑那州加碼投資，預計將新建至少五座半導體廠。這次協議不僅有助於加深台美經貿合作，也將帶動美國半導體產業發展。

據紐約時報（New York Times）報導，三位了解內情的人士透露，美國總統川普（Donald Trump）政府已接近與台灣敲定一項重要貿易協議。協議內容包括美國將把台灣商品進口稅降至15%，這個稅率與去年美國分別和日本、南韓達成的協議相同。台積電則承諾將大幅提高在美國的投資規模。

協議文本目前正由律師團隊進行最後審查，知情人士表示，預計最快可在本月公布。台美雙方已經協商數月，終於進入最後階段。美方調降關稅的舉動，將使台灣出口美國的產品更具競爭力，也有望促進兩地產業合作。

其中一位消息人士指出，此次協議規定台積電在亞利桑那州至少要再興建五座半導體廠，但具體分批投資的時間表還未確定。台積電發言人對此未作出回應。台灣駐美代表處同樣不願對報導發表意見，相關細節則有待官方正式宣布。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架
快訊／性侵女兒348次被起訴　北市警家中身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

日本關西機場跨年連假「5萬台灣人入境」！　赴中國旅客剩一半

房客過世2個月！　日本房東「打掃空屋」又發現一具腐屍

美軍機「偽裝民用機」轟炸運毒船？　恐構成戰爭罪

美滑翔傘客受困泰國「高壓電線桿」！　全島停電1小時成功救援

日本酒吧「牆壁女屍」確認是28歲女護士！長相曝　生前是常客

全球近3成海運石油通過　若美介入伊朗「荷莫茲海峽恐封鎖」

凱特王妃見梅根能閃就閃！　原因竟是「要保護哈利」

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

日本關西機場跨年連假「5萬台灣人入境」！　赴中國旅客剩一半

房客過世2個月！　日本房東「打掃空屋」又發現一具腐屍

美軍機「偽裝民用機」轟炸運毒船？　恐構成戰爭罪

美滑翔傘客受困泰國「高壓電線桿」！　全島停電1小時成功救援

日本酒吧「牆壁女屍」確認是28歲女護士！長相曝　生前是常客

全球近3成海運石油通過　若美介入伊朗「荷莫茲海峽恐封鎖」

凱特王妃見梅根能閃就閃！　原因竟是「要保護哈利」

孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

從委內瑞拉看台灣　中共會不會照樣複製？

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

國際熱門新聞

伊朗示威已6千死　社群屍體成堆影片曝

巧遇高市早苗　木村拓哉被她一句話震驚

川普如何讓台積電點頭？美部長全說了

日酒吧「牆壁女屍」是28歲女護士　長相曝

運河水位下降驚見廢車　駕駛座躺白骨

快訊／川普考慮空襲！　大使館：美國公民儘速離開伊朗

即／北海道外海規模6.2地震　深度僅10公里

快訊／紐時：台美關稅15%　台積電擴大投資5座半導體廠

川普制裁伊朗「連坐關稅25%」6國遭殃

不只考慮空襲伊朗！川普還有「4大絕招」

台美關稅15%！台積電ADR勁揚逾2.5%　美股四大指數收高

伊朗傳首度處決示威者　26歲男判死明行刑

白宮：川普考慮發動空襲　阻止伊朗鎮壓示威者

關稅合不合法？　川普：違法要賠數兆美元「美國就完蛋了！」

更多熱門

相關新聞

快訊／台美關稅15％利多！台指期開盤破31000點

快訊／台美關稅15％利多！台指期開盤破31000點

台美關稅傳出敲定15%，激勵台股13日開高。台指期8時45分開盤漲逾400點、直接突破31100點大關；台積電期貨大漲40點，目前來到1735元。

快訊／台指期漲破31000點　台積電期1730元新高

快訊／台指期漲破31000點　台積電期1730元新高

紐時指台美協議近完成　232條款豁免如何運作待觀察

紐時指台美協議近完成　232條款豁免如何運作待觀察

川普關稅案未決　美國最高法院宣布1月14日裁定

川普關稅案未決　美國最高法院宣布1月14日裁定

快訊／美加徵晶片關稅　中方：濫用關稅、回歸市場機制

快訊／美加徵晶片關稅　中方：濫用關稅、回歸市場機制

關鍵字：

川普關稅戰

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

30歲女吃完大餐「2天就病逝」　醫揭恐怖病因

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面