網瘋傳「竹北地區深夜送煞」　2里長搖頭：以訛傳訛引起恐慌很糟



▲有民眾上網爆料，竹北地區晚間友送煞儀式，遭2名里長否認。（示意圖／資料照）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北地區又傳出晚間有「送煞」儀式，不過，當地里長們卻表示，貼文與事實不符，直言「只是晚輩幫過世的老人家做一個簡單的法事」，同時也呼籲網友們，未經求證的事，不應以訛傳訛，擴大嚴重性造成恐慌。

▲爆料民眾說，自己也是要去幫忙送煞的成員。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

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有網友在臉書社團貼文表示，「3/15新竹縣竹北市文信路這段晚上10點前請不要走這條路，晚上要送煞，請繞道謝謝」，貼文一出，果然引起討論。爆料的網友肯定的說，自己是晚間要去幫忙「送煞」的人，網友也紛紛互相提醒避開該路段。

記者向一名不願具名的里長求證，里長無奈表示，人家是老人家過世，家人非常不捨，才辦一個法事，不知道為什麼被擴大成「送煞」，引起民眾恐慌，實在很不好，更痛批不應該被過度渲染，弄得人心惶惶。

▲臉書社團有網友貼文，今晚深夜有送煞儀式。（圖／翻攝臉書新竹爆料公社）

另一名興安里的謝里長也表示，老人家過世、家人心疼不捨，簡單做一個法事，被網友說成「送煞」很糟糕，而且法事進行的時間已接近深夜，沒什麼路人或車輛會經過，可說是幾乎沒什麼影響，將「法事」變成「送煞」，實在是很不好的行為。

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