快訊／台中驚傳送肉粽！路線跨「3區」23:00開始　議員證實：真的

▲台中南區今晚將舉行送肉粽儀式。（圖／記者陳以昇攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

習俗「送肉粽」為送煞消災的祈福儀式，台中南區11日晚間11時傳出將舉辦送肉粽的儀式，有網友將路線及警告PO網，希望民眾可以提早回家，避免外出及迴避。此外，國民黨議員羅廷瑋也證實真有其事。

有網友在臉書社團「烏日大小事」PO文表示，南區大慶街11日晚間11時將舉行送肉粽法式，路線會從大慶街二段出發，沿路經過烏日區、大肚區（大慶街二段→中山路一、二、三段→王田交流道），路線皆為大馬路，儀式到12日凌晨1時結束，「請各位烏日區的朋友於晚間11點至凌晨1點避免外出及迴避。」

▲網友PO出路線，希望當地民眾迴避。（圖／翻攝烏日大小事）



▲大致路線圖。（圖／翻攝Google地圖）

網友看完紛紛留言，「大慶街一堆人跟一堆學生！中山路更多」、「今天有夜市…」「這也送太遠了吧」、「今天要早點回家」、「謝謝提醒，感恩」、「以為只有鹿港才有此習俗」。

對此，台中東區、南區議員羅廷瑋接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，他向當地派出所求證後，確實得到有送肉粽的消息，但喪家非常低調，基於不能透露個資及詳細地點，希望民眾可以避免外出及迴避。

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▼台中東南區議員羅廷瑋。（圖／翻攝羅廷瑋臉書）

