新竹市鬧區小貨車併排　女騎士出巷口被撞「下半身在機車、上半身分離」

▲新竹市一起因併排導致的死亡車禍。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市區午間發生一起疑似因違規併排停車造成的死亡車禍，一名女騎士因受到違規併排停車阻擋，在繞過違停車時竟遭到後方行駛的另一台小貨車撞上，女騎士當場死亡，死狀甚慘，有網友將這一幕貼臉書說，「下半身還在機車，上半身已經不見」。

▲女騎士遭撞擊後臟器外露，當場慘死。

小貨車A於民生路一處巷口違規併排停車，一名女騎士從巷口騎出來時，礙於小貨車A併排阻擋身影，竟讓後方直行的小貨車B來不及反應直接撞上，女騎士遭撞擊、臟器外露，當場死亡。

由於女騎士當場死亡，因此並無送往醫院，目前警方仍封鎖現場中調查中。由於民生路經常有駕駛違停，警方多次取締仍有心存僥倖，網友也痛罵違停的行為這種行為「比酒駕更可惡！只是不知道為什麼都沒什麼人在意。」、「酒駕確實也可惡，但這比酒駕肇事、致死的死亡率更高。」、「台灣人貪圖方便賭性堅強~喝一點點沒關係~暫停一下下沒關係」、「這條路幾乎都是違停，希望他能安息。」、「如果每個汽車駕駛再為自己方便併排停車，會有更多無辜的人受傷的！」

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