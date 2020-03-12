被嗆：做的不開心就不要做　超狂藥師「掛牌停賣1日」郵差送貨也拒收

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一間健保特約藥局因為連續多天受到買口罩的民眾「大小聲」，藥師一氣之下也貼出公告「12日不賣口罩」，引起網友熱議。新竹縣衛生局也表示：可能是藥師受到委屈，所以上網發洩，也算是另類幽默，雖然停賣口罩並無違法問題，但由於健保特約藥局賣口罩是配合中央政府的防疫政策，衛生局這邊會勸導繼續賣口罩。

▲有民眾因無法購買口罩對藥師嗆聲。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



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藥師表示，11號當天下午5點左右，有一名婦人帶著兒童健保卡前來買兒童口罩，當時婦人問：「有兒童口罩嗎？」藥師回，「還有剩」，當藥師過卡後卻發現這張健保卡7號已經買過口罩，於是藥師便跟婦人說：「要到14號才能買」，沒想到婦人卻認為「剛說還有可以買怎麼現在說不能買」，認為藥師態度不好，離去前還對藥師放話「做的不開心就別賣」。

▲藥師們受到不少不理性的民眾抱怨、嗆聲。

藥師一氣之下，也掛牌「今日3/12日停售罩，病人王XX的阿嬤嗆藥師說：做得不開心就不要做，所以今日不賣口罩」。森七七的藥師決心與阿嬤抗戰到底，一早上班也拒收郵局配發的口罩，他說：這是個人行為也會負起應有的責任」。至於「明天藥局還賣不賣口罩？」，拒賣口罩的藥師也說，「明天賣不賣，由明天上班的藥師決定。」

這張「1日拒賣」的照片被廣發到臉書各個社團，大多數網友都支持藥師，認為民眾不應該無理取鬧，紛紛表示「支持」「挺藥師」、「辛苦了」、「阿罵...你買的不開心也可以不要買啊」、「水、服務不是理所當然⋯」，也有人替阿嬤緩頰「排隊有時會讓人有不耐煩的感覺，若沒買到心中的那種不耐煩感會爆發出來」，也有不少民眾認為「互相替對方立場想、就沒事、大家退一步海闊天空」、「不賣阿嬤就好啊！其他客人還是很好的。」

新竹縣衛生局長殷東成表示，會先派員了解藥師拒賣口罩的委屈，由於健保特約藥局是配合中央政府進行的政策進行口罩販賣服務，因此衛生局仍會繼續勸導這名藥師繼續販賣口罩，不能因少數不明理的民眾而呼略其它民眾的權益。

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