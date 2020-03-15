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新竹縣出現首例新冠肺炎　衛生局證實：患者前往歐洲出差　

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▲網傳「新增確診1例在新竹縣」　衛生局要查：可能是生活圈　。（圖／翻攝網站）
▲臉書社團有網友表示，新竹縣有1例確診。（圖／翻攝「傳染病統計資料查詢系統」網站）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新增新冠肺炎確診一例？有網友在臉書社團表示「新竹縣出現首例確診」，由於「傳染病統計資料查詢系統」也確實顯示新竹縣有1例，已引起網友討論。

臉書社團「新竹大小事」於上午在社團內貼文表示，「疾管署：新竹縣出現首例武漢肺炎確診病例…，也請新竹朋友不用過度恐慌，飯還是要吃，生活還是要過，但請各位跟我們一起做好準備。」

▲網傳「新增確診1例在新竹縣」　衛生局要查：可能是生活圈　。（圖／翻攝網站）

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▲該社團擁有28萬團員，消息一出，也引起討論。（圖／翻攝臉書）

記者實際查詢「傳染病統計資料查詢系統」網站中的「嚴重特殊傳染性肺炎」中的「地理分布」也的確看到新竹縣有1例。

對此，新竹縣衛生局證實轄內有新冠肺炎首例，並表示這名確診者日前前往歐洲出差，在機場遭到確診後由新竹縣協助收治，但患者並非新竹縣縣民，是工作地點在新竹縣。

▲網傳「新增確診1例在新竹縣」　衛生局要查：可能是生活圈　。（圖／翻攝網站）

▲實際查詢「傳染病統計資料查詢系統」網站中的「嚴重特殊傳染性肺炎」中的「地理分布」也的確看到新竹縣有1例。（圖／翻攝「傳染病統計資料查詢系統」網站）

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